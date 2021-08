L’OM fonce sur Sorloth, Toulouse sanctionne Adli, la destination de Benedetto se confirme… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos OM qu’il ne fallait pas rater ce mercredi 11 août 2021 !

MERCATO : L’OM FONCE SUR UN ATTAQUANT NORVÉGIEN !

L’Olympique de Marseille songerait à récupérer l’attaquant norvégien pour épauler Arek Milik et probablement remplacer Dario Benedetto, proche d’un départ.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son mercato. Malgré huit recrues, Pablo Longoria est déterminé à l’idée d’étoffer encore l’effectif du coach argentin Jorge Sampaoli. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président espagnol au micro de Canal + lors de la rencontre face à Villarreal.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)

SORLOTH DANS LES PETITS PAPIERS DE LONGORIA?

Dans cette optique, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms notamment au poste de buteur. La piste menant à Giovanni Simeone semble se refroidir avec le récent intérêt du Torino. Selon les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, Longoria aurait initié des contacts avec l’entourage d’un autre buteur !

En effet, Alexander Sorloth serait l’une des pistes du président marseillais. Sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2025, il pourrait quitter le club allemand dès cet été. Plusieurs écuries européennes se seraient intéressés à son profil.

DE LA CONCURRENCE DANS CE DOSSIER

Le journaliste de Foot Mercato affirme d’ailleurs qu’en Premier League, Southampton aurait coché son nom pour la saison prochaine. Sur le site Transfermarkt, il est évalué à 16 millions d’euros. En 2020, le Norvégien a été vendu à Leipzig en provenance de Crystal Palace contre un chèque de 20 millions d’euros.

La saison dernière, il a joué 37 rencontres pour 6 buts avec le club allemand. Des statistiques loin d’être exceptionnelles mais avec Trabzonspor où il était prêté lors de la saison 2019 – 2020, il a trouvé le chemin de filets à 33 reprises dans 49 rencontres. L’Olympique de Marseille aurait débuté les contacts avec l’entourage du joueur. Pablo Longoria a affirmé il y a quelques jours qu’il devait d’abord vendre avant d’acheter.

🚨Info : En attaque, l’#OM cible Alexander Sørloth 🇳🇴 et a initié des premiers contacts avec son entourage. L’attaquant de #Leipzig a plusieurs options, notamment en Angleterre (#Southampton) et en Italie. pic.twitter.com/gRdfpVFBGO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 11, 2021

MERCATO OM : LE PRÉSIDENT DE TOULOUSE SANCTIONNE ADLI

Ciblé depuis plusieurs mois par l’OM, Amine Adli est également dans le viseur de plusieurs clubs européens. Après une saison brillante, il avait fait savoir aux dirigeants de Toulouse qu’il ne prolongera pas son contrat. Au cours d’un entretien accordé à la Dépêche, le président du TFC a poussé un gros coup de gueule à l’encontre de son joueur.

Depuis plusieurs mois, le nom d’Amine Adli circule du côté de Marseille. Courtisé par de nombreux clubs européens le jeune attaquant n’a pas encore choisi sa future destination et semble vouloir prendre son temps. Dans un entretien accordé à la Dépêche, Damien Comoli a fustigé l’attitude de son joueur. Et pour cause, ce dernier aurait refusé plusieurs offres importantes de grands clubs européen. Le dirigeant toulousain affirme que ce dernier sera sanctionné en étant écarté du groupe.

LE JOUEUR A REFUSÉ DEUX CLUBS, QUE JE NE PEUX PAS NOMMER MAIS CE SONT DES CLUBS GIGANTESQUES — COMOLI

« À partir d’aujourd’hui, Amine Adli n’est plus à disposition de l’entraîneur. Et ce, jusqu’au 1er septembre au moins. Parti comme c’est parti, s’il est encore là après le 1er septembre, on verra quelle décision on prendra ». « Nous avons énormément travaillé pour essayer de prolonger le joueur (…), ça n’a pas été possible. Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros » (…) « Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers. Et qui jouent la Champions League et le titre dans leur championnat respectif tous les ans ». « On a accepté celle à 12 millions » et « Celle à 10 millions, je pense que nous aurions pu l’accepter mais le joueur a aussi refusé (…) « J’entends dire que ses agents proposent le joueur sur le marché en disant qu’il peut partir à 5 millions. Il ne partira jamais à 5 millions. (…) On gardera le joueur jusqu’au 30 juin 2022, plutôt que de le vendre à 5 millions. C’est absolument niet ». Damien Comolli – Source : La Dépêche.

Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Amine Adli a inscrit 8 buts et a adressé 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

OM : Benoît Cheyrou déjà sous le charme de Konrad de la Fuente !

MERCATO OM : LA DESTINATION DE BENEDETTO SEMBLE SE CONFIRMER !

L’avant centre de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto devrait bien quitter le club phocéen d’ici la clôture du mercato hivernal. Les rumeurs de départ de l’argentin vers le Bétis Séville semble se confirmer.

Arrivé il y a deux ans depuis Boca Juniors contre un chèque de 14 millions d’euros, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Le buteur argentin dispose de plusieurs prétendants : Sao Paulo, Besiktas et Elche. Mais c’est visiblement au Bétis Séville qu’il pourrait poser ses valises prochainement.

Selon les dernières informations du quotidien As, l’attaquant de l’OM serait plus que jamais sur le point de rejoindre le club andalous même si Valence l’avant centre olympien dans son viseur.

BENEDETTO PRÊTÉ UN AN AU BETIS SÉVILLE ?

Depuis plusieurs jours, la presse espagnol indique en effet que Benedetto pourrait être prêté une saison au Bétis. Le quotidien Estadio Deportivo révélait même quelques détails de cette possible transaction :

L’accord passé entre la Liga et CVC sur la cession de certains droits doit être conclu pour permettre au Bétis de récupérer des fonds indispensables. De plus l’effectif du club sévillan étant très fourni, ses dirigeants chercheraient à se séparer de plusieurs éléments. Enfin le Bétis pourrait demander au buteur argentin de revoir ses exigences salariales s’il souhaite porter le maillot du Bétis. Pour rappel, Benedetto a marqué 5 buts et donné 3 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, la saison passée.