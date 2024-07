Longoria distancé pour Greenwood, complication dans le dossier Gigot, un nouveau coordinateur sportif à l’OM…Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Greenwood à l’OM, ça se complique ? Gigot reste au club ? Un nouveau coordinateur sportif débarque..

Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec Mason Greenwood. L’attaquant anglais qui ne reviendra pas à Manchester City serait surtout dans le viseur de la Lazio qui aurait fait une offre.

En effet selon le média italien Il Corriere dello Sport, la Lazio aurait formulé une offre de 20M€, avec un pourcentage de 50 % sur une prochaine revente pour Manchester United. Cela ne semble pour le moment pas avoir convaincu les dirigeants de Manchester United, cependant le club italien serait prêt à en faire une seconde. L’OM semble distancé dans ce dossier, et la levée de bouclier d’une partie des supporters marseillais aurait refroidi la direction olympienne.

Toujours à la recherche d’un nouveau club après la fin de son prêt à Getafe, Mason Greenwood suscite l’interêt de l’OM. Manchester United, qui souhaite se séparer de lui, explore plusieurs pistes et aimerait en tirer aux alentours des 40 millions d’euros. Une somme conséquente pour Marseille qui souhaite de son côté se diriger vers un prêt avec option d’achat.

Mais l’OM ne serait pas le seul club qui suit de près le dossier du joueur de 22 ans. D’après les révélations du journaliste Gianluca Di Marzio, la Lazio de Rome serait sur le coup. Le journaliste confirme également que les Biancocelesti sont même ceux qui ont fait l’offre la plus concrète. La position de Manchester United n’aurait pas changé, le club réclame 30 millions d’euros plus des bonus. A voir qui pourra s’aligner sur ce chiffre, alors que le joueur donne sa priorité à l’OM.

Annoncé sur le départ par l’OM, qui ne compte plus sur lui pour la saison prochaine, le club pensait avoir trouvé une porte de sortie avec le club de Trabzonspor. Cependant le dossier aurait pris une autre tournure ces dernières heures. Suite à la réticence du défenseur de l’OM, le club turc ne ferait plus de Samuel Gigot sa priorité.

Samuel Gigot n’aura pas connu la meilleure saison de sa carrière avec le maillot de l’OM. Le défenseur de 30 ans qui s’était révélé sous Tudor aura montré un visage bien différent cette saison, tout comme le reste de l’équipe. C’est ce qui a poussé la direction a effectué un grand ménage dans son effectif. Avec l’arrivée de De Zerbi, le défenseur de l’OM ne rentre plus dans les plans. Néanmoins sous contrat jusqu’en 2025, Gigot souhaite bien rester à l’OM une saison supplémentaire.

Alors que l’OM pensait avoir trouvé une porte de sortie pour son joueur, il se pourrait que le dossier capote. En effet, comme le révèle le journal A spor, les dirigeants du club turc Trabzonspor, qui avait initialement conclus un accord avec l’OM, seraient revenus sur leur décision et ne feraient plus de Samuel Gigot leur priorité. Un revirement qui vient du fait que le club se serait lassé d’attendre le défenseur qui souhaite rester à Marseille. En effet, le défenseur souhaite attendre la reprise pour pouvoir échanger avec le nouveau coach, Roberto De Zerbi. Le club turc aurait même retiré son offre qui était estimée autour des 4 millions d’euros.

Si le club turc souhaite aller vite dans son mercato, le remplaçant de Samuel Gigot serait déjà connu. Trabzonspor se serait déjà tourné vers Denis Vavro, défenseur suédois évoluant à Copenhague. Si les négociations ne sont pas rompues avec le joueur de l’OM, il est maintenant peu probable de voir Gigot quitter l’OM bientôt.

Suite à l’officialisation du nouvel entraineur Roberto De Zerbi, l’OM va commencer sa reconstruction. Le nouveau coordinateur sportif de l’Olympique de Marseille va être Aziz Mady Mogne d’après RMC.

Ancien footballeur, le Franco-malgache Aziz Mady Mogne devrait rejoindre Marseille en tant que coordinateur sportif. C’était un souhait des dirigeants de nommer une personne à ce poste pour remplacer David Friio, qui avait quitté la Provence pour Lyon l’automne dernier. Il arrive en provenance du FC Lorient relégué en ligue 2, et fera notamment la liaison entre le secteur professionnel et le centre de formation.

