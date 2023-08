Longoria et la suite du mercato, l’arbitrage fustigé et l’étrange choix de Marcelino… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Pablo Longoria dévoile les conséquences de cette élimination, les supporters pestent contre l’arbitrage et le drôle de choix de Marcelino…

OM : Longoria très clair concernant les conséquences de l’élimination sur mercato

Le président de l’OM Pablo Longoria ne s’est pas caché après l’élimination de l’OM lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos ce mardi soir au stade Vélodrome. Le président de l’OM a évoqué les conséquences de cet échec sur la suite du mercato olympien.

L’Olympique de Marseille ne disputera donc pas la ligue des champions cette saison. Sorti lors du troisième tour préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions européenne, par une faible équipe du Panathinaïkos, les olympiens joueront donc la Ligue Europa. Les conséquences financières ne seront pas négligeables.

Au terme de la rencontre, Pablo Longoria a évoqué les conséquence de cette élimination sur le mercato marseillais : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios, « a ainsi déclaré le président de l’OM avant de parler des ambitions en Ligue Europa :

« Penser tout de suite à la Ligue Europa, c’est compliqué. On doit se remettre tout de suite la tête à Metz. La Ligue Europa, on y pensera plus tard. Ce soir, c’est surtout de la déception et de la frustration qu’on a en tête. »

Ces 4 décisions arbitrales (VAR) face au Pana qui font enrager les supporters marseillais

L’OM s’est fait éliminer aux TAB mardi soir lors du match retour de qualification en Ligue des Champions. Une énorme frustration, d’autant que la première mi-temps des joueurs olympiens était emballante. Si l’OM peut s’en vouloir de ne pas avoir tué le match et d’avoir trop laissé le ballon dans le dernier quart d’heure, les supporters pointent du doigt les choix de l’arbitre et de la VAR…

Au lendemain de cette élimination catastrophique de l’OM face à un Panathinaikos accessible, c’est la gueule de bois à Marseille. Si certains pointent du doigt Pablo Longoria et sa politique de renouvèlement de l’effectif et des entraineurs, si d’autres fustigent les joueurs et le coach sur ce match, certains sont en colère contre l’arbitrage.

Après la rencontre, Marcelino a lui aussi évoqué les choix de l’arbitre, « on se fait rejoindre sur un penalty très cruel, très discutable. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un penalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique. » Un sentiment partagé par le président Pablo Longoria, en zone mixte : « C’est une déception. On partage la frustration de nos supporters… Ça rappelle comme le football est cruel, c’est une déception aujourd’hui parce que c’était l’un des premiers objectifs de la saison. »

Voici les 4 points les plus polémiques pointés du doigt par les supporters sur les réseaux sociaux.

La main de Vagiannidis

A la 28e minute, un centre arrive vers Aubameyang, Vagiannidis coupe la trajectoire du ballon et le touche de la main.

Notre avis : Difficile de demander un penalty sur cette action, car le ballon touche d’abord le pied du latéral du Pana.

La faute sur Guendouzi non sifflée

A la 93e, Guendouzi rentre la surface, il se fait bousculer dans le dos et tombe, l’arbitre ne bronche pas…

Est-ce qu’il y a faute et penalty sur Guendouzi sur ce contact à l’épaule ? A vitesse réelle il y avait penalty tous les jours pour moi, après la ralenti j’étais dans le doute, et là c’est pire. Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/eMnetra89L — Phils Sorare (@Phils__) August 15, 2023

Notre avis : Le contact est réel, et ce n’est pas de l’épaule contre épaule. Un penalty aurait pu (dû) être sifflé ! A noter que les joueurs de l’OM n’ont rien réclamé…

Le penalty offert dans les ultimes secondes du temps réglementaire

La VAR appelle l’arbitre Oliver, à la 95e, ce dernier valide un penalty pour une main de Guendouzi.

❗ On joue la 94ème minute, Mattéo Guendouzi a touché le ballon du bras dans la surface ! L’arbitre va aller regarder au VAR. L’OM tremble.https://t.co/Z4YwWg6WX1 pic.twitter.com/ES8SIOT7fh — RMC Sport (@RMCsport) August 15, 2023

Notre avis : La main existe et les règles permettent à l’arbitre de donner un penalty dans ce cas. Cependant, dans l’esprit du jeu, il n’y a aucun tir vers le but, Guendouzi est en duel aérien et le ballon effleure les têtes….

Le but de Vitinha refusé

Lors des prolongations, Vitinha pense délivrer son équipe, mais encore une fois la VAR annule le but pour un hors jeu d’un orteil de Sarr.

Notre avis : La technologie annule un but pour 2 cm ou un quart de seconde et un hors jeu peu flagrant, mais la faute sur Harit avant le centre n’est pas visionnée. Il y a là de quoi être frustré…

L’étrange choix de Marcelino totalement incompréhensible vu d’Espagne

C’est une défaite très amère pour l’Olympique de Marseille. L’OM ne participera pas à la Ligue des Champions, après son élimination aux tirs au but hier soir face au Pana. Le changement de gardien à la dernière minute n’aura pas payé dans cette séance. Mais pourquoi avoir changé de gardien à la dernière minute ?

L’Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions aux tirs au but. Une immense déception marquée par un choix celui de changer de gardien à la dernière minute. Mais pourquoi avoir fait ça d’autant plus que Ruben Blanco n’est pas un spécialiste de l’épreuve ? Un choix au final qui n’a pas été payant puisqu’aucun des 5 tirs au but grecs n’a été arrêté. Mais ce qui étonne aussi, c’est le choix de mettre l’Espagnol dans les cages pour cette séance.

Blanco pas un spécialiste de l’exercice, les stats le prouvent !

Dans sa carrière, l’ancien portier du Celta Vigo n’a jamais été un spécialiste des penaltys. Et n’a aucune expérience d’une séance de tirs au but vu que hier soir, était la première de sa carrière. Une statistique confirme tout ça. Sur les dix dernières saisons en Liga le portier a subi 22 penaltys pour 20 encaissés et 2 non cadrés, d’après Fran Martinez, statisticien spécialiste du football espagnol. Son seul penalty arrêté remonte en 2016 en Coupe du Roi face à Kevin Gameiro.

Rubén Blanco es el portero que más penaltis recibió en las últimas 10 Ligas de Primera División sin haber parado NINGUNO (22 lanzados, 20 fueron gol y 2 fuera). Sorprendentemente, hoy Marcelino García Toral decide cambiar a Pau López por Rubén Blanco en el 120′ para los penaltis. — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) August 15, 2023

Marcelino assume ce choix

Marcelino : « Je ne regrette pas le changement de gardien. C’est une décision du staff dans l’ensemble. Ce penalty détourné mais qui rentre… La preuve encore une fois que ce n’était pas notre jour » #OMPANA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 15, 2023

Cette décision aussi surprenante soit elle a été assumé par Marcelino en conférence d’après-match. « Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume », a-t-il expliqué en conférence de presse. « On n’a pas eu de chance même aux tirs au but, puisqu’on a eu ce tir au but repoussé qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui. ».