Longoria évoque le mercato, Micky Van de Ven est à Marseille, Kamara toujours suivi par Newcastle… les 3 infos OM de ce jeudi !

MERCATO : PABLO LONGORIA LIVRE LA CONDITION POUR QUE ALMADA, LIROLA ET WASS REJOIGNENT L’OM !

En conférence de presse ce jeudi pour la présentation de William Saliba, Pablo Longoria s’est exprimé sur les chances de voir arriver trois joueurs : Pol Lirola, Daniel Wass et Thiago Almada. Le président espagnol continue d’attendre qu’un vente soit effectuée avant de pouvoir activer ces pistes.

L’Olympique de Marseille a eu plusieurs dossiers à gérer ces dernières semaines. Malgré des intérêts très fort pour Daniel Wass et Pol Lirola, il n’y a toujours aucun latéral droit dans l’effectif. Questionné à ce sujet, Pablo Longoria s’est expliqué en réaffirmant qu’il n’y aurait pas d’arrivées sans départs.

NOUS VOULONS NOUS RENFORCER DANS LES POSITIONS DANS LESQUELLES NOUS NE SOMMES PAS AU COMPLET

Sur la question de Thiago Almada, il va plus loin en expliquant qu’il doit d’abord combler les trous de l’effectif avant de songer à recruter un joueur offensif alors que l’OM en est déjà pourvu. Autre point important qui n’a pas été soulevé par le président ce jeudi : la place des extra-communautaires ! Le jeune joueur de Vélez Sarsfield n’ayant que la nationalité argentine va devoir patienter qu’un sud américain de l’OM quitte le club.

« C’est toujours la même situation. On doit chercher à compléter l’effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d’avoir l’effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés. Sur Wass ou Lirola, ce sont des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations. Cela commence à s’activer maintenant. (…) Il y a beaucoup d’informations dans la presse dans ces derniers jours. Il y aurait une possibilité pour qu’il rejoigne Atlanta United (club de MLS, ndlr). Nous voulons nous renforcer dans les positions dans lesquelles nous ne sommes pas au complet (les latéraux, ndlr). Du moment où nous ne vendons pas de joueurs dans ces postes, nous ne recruterons pas. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)

MERCATO OM : MICKY VAN DE VEN EST À MARSEILLE !

Les négociations avancent entre l’Olympique de Marseille et Micky Van de Ven. Après une première offre refusée, Pablo Longoria ne lâcherait pas l’affaire. Le Néerlandais serait actuellement à Marseille pour essayer de trouver un accord avec le club.

Ces dernières heures, les négociations avancent très vite dans le dossier Micky Van de Ven. Hier après-midi, RMC Sport révélait que le défenseur central néerlandais serait très proche de rejoindre l’OM. Dans le besoin de vendre, l’OM pourrait bientôt enregistrer le départ de Duje Ćaleta-Car. Pablo Longoria multiplie les pistes pour le remplacer.

Après Nikola Maksimovic, libre de tout contrat, avec qui l’OM aurait un accord salarial, le défenseur néerlandais serait également ciblé par les dirigeants phocéens. Considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus courtisés en Europe, Micky Van de Ven évolue actuellement en seconde division néerlandais du côté du FC Volendam.

MICKY VAN DE VEN ET MINO RAIOLA SONT À MARSEILLE

Dans son édition du jour, La Provence informait que l’OM avait formulé une première offre de 800.000 euros au FC Volendam. Une offre rejetée par le club néerlandais. Cette fois-ci, le Telegraaf nous apprend que Micky Van de Ven serait actuellement à Marseille en compagnie de son père et de son agent, Mino Raiola, pour discuter des conditions personnelles.

Le média néerlandais ajoute même que l’Olympique de Marseille serait en pôle sur le dossier Micky Van de Ven. Toutefois, le club phocéen doit rester vigilant puisque d’autres clubs se seraient renseignés sur le prix demandé par le FC Volendam. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Micky Van de Ven a une valeur marchande estimée à 1,3 millions d’euros. Reste à savoir si un accord sera trouvé entre l’OM et le joueur dans les prochains jours.

LE MERCATO TERMINÉ ? NON IL EST OUVERT JUSQU’AU 31 AOÛT — LONGORIA

Lors du match face à Villarreal samedi dernier, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la suite du mercato. Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé et d’autres joueurs pourraient débarquer avant la fin du mois.

« Retrouver les supporters dans le stade ? C’est une sensation très spéciale, émotionnelle. À titre personnel c’est la première fois que je vois le Vélodrome avec des supporters et ça me fait beaucoup plaisir. Villarreal est un des meilleurs projets en Espagne, compétitif, sérieux. Ça va être un match très important pour nous, pour bien finir notre préparation. Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)

MERCATO OM : ÇA SE BOUSCULE POUR BOUBACAR KAMARA !

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara n’a pas encore prolongé avec son club formateur. Une situation surveillée attentivement par l’ensemble de ses prétendants. Newcastle et Séville figureraient parmi les clubs intéressés.

Pour Boubacar Kamara aussi, son départ semble inévitable cet été. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain laisse planer le doute sur son avenir puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Et Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants depuis le début du mercato. En effet, de nombreux clubs italiens (AC Milan, Lazio, Naples, Atalanta) avaient manifesté leur intérêt pour le récupérer. La presse italienne rapportait même ces derniers jours qu’il existerait un accord de principe entre le joueur et les Rossoneri. Toutefois, cette information n’a pas été confirmée en France. Boubacar Kamara aurait également la côte outre-Manche. En effet, Newcastle aurait même soumis une offre aux dirigeants olympiens ces derniers jours.

NEWCASTLE ET SÉVILLE À L’AFFÛT SUR KAMARA

Ces derniers jours, la presse anglaise informait que Newcastle avait formulé une offre aux alentours de 11,7 millions d’euros pour s’attacher les services de Boubacar Kamara cet été. Une offre qui devrait être déclinée par Pablo Longoria puisqu’il espère une somme entre 20 et 25 millions d’euros pour se séparer de son joueur.

Dans son édition du jour, La Provence confirme que Newcastle serait bel et bien sur les rangs de Boubacar Kamara cet été. Toutefois, le quotidien régional apporte un autre détail. D’après leurs informations, Boubacar Kamara pourrait profiter d’un départ de Jules Koundé pour se diriger du côté de Séville la saison prochaine. Toutefois, La Provence n’évoque pas d’offre de la part des deux clubs. Reste donc à savoir de quelle manière évolueront ces différentes prises de renseignements sur le milieu de terrain olympien.

JE N’AIME PAS AVOIR UN JOUEUR EN FIN DE CONTRAT DANS MON EFFECTIF — LONGORIA

Une chose est sûre. Cette situation ne plaît pas au président Pablo Longoria. À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ces dernières semaines, il laisse planer le doute sur son avenir. Ne souhaitant pas se séparer de lui gratuitement l’été prochain, Pablo Longoria avait fait part de son agacement en conférence de presse.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)