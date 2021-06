Longoria grille la priorité à Lyon, Wass parlera avenir après l’Euro et une offre pour un gardien de Dortmund… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 30 juin !

MERCATO: L’OM GRILLE LA PRIORITÉ À LYON POUR CE TALENT DE SERIE A ?

L’Olympique de Marseille a déjà recruté deux joueurs avant le début du mois de juillet, Gerson et Konrad de la Fuente. Actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria ne devrait pas s’arrêter là. Cité comme possible recrue ces dernières semaines, Jérémie Boga serait très attiré par le projet marseillais.

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Des belles performances, qui incitent les dirigeants italiens à le vendre au prix fort. D’après les informations du Progrès, Lyon était favori pour accueillir l’ancien élément du Stade Rennais, mais c’est désormais l’Olympique de Marseille qui aurait la préférence du joueur.

Selon la Gazzetta dello Sport, un montant de 30 millions d’euros serait suffisant, pour s’attacher ses services. Un somme qui reste très élevée pour le club olympien, qui doit recruter encore une dizaine de joueurs.

BOGA SOUHAITE QUITTER SASSUOLO

L’ailier de 24 ans, avait confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)

MERCATO OM: DANIEL WASS DONNE RENDEZ-VOUS APRÈS L’EURO !

Avec plusieurs postes à renforcer pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne verrait pas d’un mauvais oeil l’arrivée d’un joueur polyvalent pouvant dépanner sur plusieurs lignes. Ainsi, le nom de Daniel Wass a été coché, ce dernier a évoqué son avenir…

Selon divers médias français et espagnols, Pablo Longoria voudrait faire de Daniel Wass un joueur de l’Olympique de Marseille. Les deux hommes se sont côtoyés à Valence et se connaissent donc très bien. Daniel Wass a déjà évolué en Ligue 1 grâce à son passage à Evian. Polyvalent, le Danois est capable de jouer latéral droit mais également à tous les postes du milieu de terrain grâce à sa vision du jeu et son bonne rigueur défensive. Alors q’un montant de 3 millions d’euros été évoqué, l’écurie espagnole en réclamerait désormais 8.

JE VEUX RIEN ENTENDRE AVANT LA FIN DE L’EURO — WASS

Dans un entretien accordé à Marca, il est revenu sur son avenir :

« Ce sont les médias qui ont écrit à ce sujet. J’ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du Championnat d’Europe. Ce sera à 100% une décision familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision. Je me sens mieux maintenant. J’étais au lit depuis trois ou quatre jours avec une pharyngite et un peu de fièvre. » Daniel Wass— Source : Marca (30/06/21)

LE COACH DE VALENCE COMPTE SUR DANIEL WASS

En effet José Bordalas mise sur le polyvalent danois pour construire son équipe la saison prochaine. L’OM devra se montrer convaincant s’il souhaite vraiment s’attacher ses services.

« On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays. Mais nous n’avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C’est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d’un grand engagement à Valence. Je compte sur lui » José Bordalas — Source : AS (25/06/21)

DANIEL WASS A ÉTÉ TRÈS FIABLE

Pour François Miguel Boudet, journaliste pour @FuriaLiga, et grand spécialiste du club de Valence, le polyvalent international danois serait une bonne pioche pour l’OM…

« Il a été recruté pour être le remplaçant de Parejo, mais finalement il ne s’est jamais imposé dans ce secteur de jeu. Il a servit de rustine pour le poste de latéral droit après les blessures, de plusieurs joueurs à ce poste. Il faut savoir que ce poste là, est un gros problème à Valence depuis des années, mais Daniel Wass a été très fiable. Il a aussi joué ailier droit cette saison, mais il peut très bien évoluer dans l’axe sans problème. Après par rapport à son âge, il n’y aura pas de retour sur investissement pour un joueur de 32 ans. J’ai entendu un montant de 3 millions d’euros, très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable. Il est vraiment considéré comme un joueur essentiel du club de Valence » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

MERCATO OM : LONGORIA A FAIT UNE OFFRE POUR UN GARDIEN DU BORUSSIA DORTMUND?

L’Olympique de Marseille serait très avancé sur le dossier Pau Lopez. Malgré tout, Pablo Longoria aurait formulé une offre pour récupérer Roman Burki, gardien du Borussia Dortmund.

Avec l’âge avancé de Steve Mandanda, Pablo Longoria doit recruter un concurrent voire un remplaçant au poste de gardien de but. Ces derniers jours, le dossier Pau Lopez aurait pris de l’ampleur. Des médias affirment même que son arrivée est imminente.

L’OM VEUT BÜRKI?

Pourtant, selon les informations de Blick FR, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre pour recruter Roman Bürki, international suisse qui évolue au Borussia Dortmund. Sur le site Transfermarkt, le portier âgé de 30 ans est évalué à 4M€.

Cette saison, il a perdu sa place de titulaire à cause d’une blessure à l’épaule. Son compatriote, Marwin Hitz, lui a chipé sa place et ne l’a plus lâchée jusqu’à la fin de la saison. En cas d’offre, le BVB ne devrait pas retenir le gardien de but… D’autant plus que Gregor Kobel, gardien de Stuttgart vient d’être recruté pour 15 millions d’euros.