Longoria prêt à laisser partir Tudor ? La volonté de McCourt pour le mercato, un rebondissement pour Milik ? les 3 infos OM du jour

Chaque jour, la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les trois informations de la journée. Ce samedi retrouvez un 100% mercato avec Longoria prêt à laisser partir Tudor ?, La volonté de McCourt pour le prochain mercato et vers un rebondissement pour Milik ?

Mercato OM : Longoria prêt à laisser partir Tudor ?

Igor Tudor poursuivra-t-il son aventure à l’OM la saison prochaine ? Son nom circule toujours du côté de la Juventus, son ancien club.

Selon la presse italienne, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor est une piste crédible pour la Juventus, en cas de départ de Massimiliano Allegri. récemment interrogé sur le sujet, Igor Tudor a préféré botter en touche :

« Je fais une blague, mais vous croyez vraiment ce qu’écrivent les journalistes ? Je vous pose la question alors que vous en êtes un. Je ne commente pas, j’ai le match demain. Ça fait partie du monde du foot où on parle de tout. De par mon expérience, beaucoup de nouvelles sont inventées. Ça fait du clic sur Internet, c’est un monde qui a toujours besoin de donner des nouvelles. »

A lire aussi : Mercato OM : Guendouzi, un comportement problématique en interne ?

Celui qui a connu pas moins de 9 clubs en 10 ans peut-il refuser les avances de la Juventus ? Proche de Javier Ribalta, directeur du football de l’OM, l’agent de Tudor sera en Provence ce week-end. Le journal indique qu’une prolongation de contrat sera abordée, mais après la fin de saison. L’OM souhaite poursuivre l’aventure avec le Croate, mais lui ouvrira la porte si une belle offre de la Juventus pour racheter sa seconde année de contrat arrive, précise ainsi le quotidien sportif.

A lire aussi : Ça se confirme pour Zaha, Nice vise une cible de l’OM, Tudor s’explique sur le cas Guendouzi … Les 3 infos OM de ce vendredi !

OM : La volonté de McCourt pour le prochain mercato

Après avoir injecté des sommes considérables à l’OM, le propriétaire américain du club Frank McCourt espère une grosse vente lors du prochain mercato estival.

Le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce mouvementé. Les dirigeants olympiens travaillent déjà pour faire venir de nouveaux joueurs cet été. Et si les noms de Wilfried Zaha, Folarin Balogun ou encore Evan Ndicka ont été évoqués au cours des dernières semaines, les dirigeants marseillais devront vendre afin de soulager leurs finances. Pablo Longoria s’active pour trouver des portes de sorties aux indésirables de l’effectif. Leonardo Balerdi, Cengiz Under et surtout Matteo Guendouzi pourraient venir renflouer les caisses de l’OM, ce qui aurait été expressément demandé par Frank McCourt, le propriétaire américain du club.

À LIRE AUSSI : OM : « C’est le but casquette le plus incroyable que j’ai vu »

McCourt réclame une grosse vente cet été

Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais, l’ancien joueur d’Arsenal devrait quitter l’OM cet été. Déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain et poussé vers la sortie par ses dirigeants, l’international français aurait toujours la côte en Angleterre. West Ham, Newcastle et surtout Aston Villa suivraient de près la situation de Guendouzi à Marseille. La Provence explique en effet que la perspective d’une grosse vente de l’ancien lorientais ne laisse pas insensible Frank McCourt. Un transfert du milieu marseillais permettrait au club d’amortir les récents investissements sur le marché des transferts. Dans l’attente d’un éventuel départ, le principal concerné reste concentré sur sa fin de saison à l’ OM.

Merato : Nice vise une autre cible de l’OM ! – https://t.co/DqdCa8E2d4 pic.twitter.com/A8T9VYuYuf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2023

McCourt veut vendre, il attend juste l’acheteur

le journaliste de RMC Daniel Riolo avait clairement précisé dans l’After Foot que Frank McCourt était disposé à vendre l’OM : « Seule une vente du club permettra à l’OM de revenir devant, Franck McCourt n’a plus aucun intérêt à garder le club. Il veut vendre, il attend juste l’acheteur qui est prêt à mettre l’argent. »

Mercato OM : Vers un rebondissement pour Milik ?

Prêté cette saison avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 3 en bonus à la Juventus, Arkadiusz Milik pourrait, ne pas être levée. Le site calciomercato.com annonce que le club turinois a reporté au 30 avril, la date de l’activation de l’option d’achat du polonais.

La Juventus joue la montre pour Milik. L’OM était en quête d’un grand attaquant et à l’hiver 2021, recrute le Polonais en provenance de Naples. Sa première demi-saison sous André Villas-Boas, Nasser Larguet puis Jorge Sampaoli est bonne. Mais sa saison complète en 2021-2022 est plus difficile. Milik enchaîne les blessures. Il ne joue plus autant, se plaint lorsqu’il est remplacé et Jorge Sampaoli commence à lui faire de moins en moins confiance. L’arrivée d’Igor Tudor à l’été 2022 ne change pas sa situation. Avec l’OM le numéro 9 aura marqué 30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues.

🔴 Le rachat de Milik 🇵🇱 pourrait être reporté en fin de saison. En reportant la date du 30 avril, la Juventus 🇮🇹 préfère rester prudent avant de prendre une décision. #TeamOM | (@cmdotcom) pic.twitter.com/Jx3KtW3wYI — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 28, 2023

Son aventure à la Juve

L’attaquant quitte l’OM prêt avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 3 de bonus pour la Juventus. Dès son arrivée, Allegri s’est félicité de ce recrutement. « Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic« , déclarait le coach italien à l’Equipe, le 26 août 2022. Malgré quelques blessures, le Polonais est un élément majeur de la Juventus, avec 31 matchs disputés, toutes compétitions confondues et 8 buts marqués. Si les bianconeris souhaitaient initialement lever l’option d’achat, le site calciomercato.com affirme que les Turinois ont repoussé la date de l’achat de Milik au 30 avril. Les dirigeants de la Veille Dame voudraient se laisser le temps de la réflexion. Affaire à suivre…