Longoria remis en question ? La décision de United pour Bailly et bonne nouvelle pour les supporters… Les 3 infos OM de ce mardi !

OM : Une grosse remise en question du projet Longoria en cas d’échec ?

D’après les informations de La Provence, le projet de Pablo Longoria pourrait prendre du plomb dans l’aile en cas de 4e place cette saison !

Les dernières rencontres de l’Olympique de Marseille ne sont pas au même niveau que celles du début de saison ou du début de l’année 2023. Depuis un certain temps, les Marseillais n’y arrivent plus au Vélodrome et perdent des points précieux qui auraient pu leur permettre de titiller un PSG peu en forme.

Pire, à la Commanderie, on se prend à se questionner sur une probable 4e place au classement de Ligue 1 d’après La Provence. Forcément, ce résultat ne conviendrait à personne et serait vu d’un très mauvais oeil de la part de l’OM… Cela serait vu comme un échec du projet initié par le président Pablo Longoria.

Une belle ambiance au Vélodrome ce n’est pas un titre

Sourigna Manomay explique dans Débat Foot Marseille que les supporters ne se souviennent plus des titres mais des ambiances marquantes. Il déplore un manque d’ambitions chez les supporters, les joueurs et la direction.

« Pour certains supporters, leurs plus beaux souvenirs avec l’OM, c’est le match contre Leipzig. Pour les anciennes générations, on va se rappeler d’une victoire en Coupe, d’un titre de champion de France. Les gens aujourd’hui retiennent les bons matchs et les belles ambiances. Ce n’est pas un titre. Je trouve ça choquant. On est dans une spirale où on se contente de très beaux matchs mais rien de plus. Les gens vont se rappeler de la victoire cette année contre le PSG en coupe de France mais au final la coupe, tu ne la gagne pas. » Sourigna Manomay – Football Club de Marseille (30/03/2023)

Mercato OM : La décision a été prise par Manchester United pour Bailly?

L’Olympique de Marseille a récupérer Eric Bailly en prêt au mercato d’été. L’arrivée du défenseur ivoirien vire tout doucement au flop…

Lors du mercato d’été, l’Olympique de Marseille pensait se renforcer en allant récupérer Eric Bailly qui était au placard à Manchester United. Seulement, le défenseur ivoirien n’a jamais montré son plein potentiel sous le maillot olympien. Soit trop juste physiquement, soit suspendu soit en dedans, l’ancien joueur de Villarreal n’a convaincu personne à l’OM.

Si bien que Manchester United ne songe à rien d’autre qu’un transfert cet été. Si l’OM ne valide pas le nombre de matchs joués par l’Ivoirien pour le faire signer définitivement à l’issu de son prêt, il devrait figurer sur la liste des transferts d’après le journaliste anglais Samuel Luckhurst.

« Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles et Anthony Martial seront tous disponibles sur le marché des transferts, tout comme Eric Bailly s’il ne parvient pas à franchir le cap des apparences pour déclencher l’obligation de Marseille de rendre son prêt permanent » Samuel Luckhurst – Source : Manchester Evening News (03/04/23)

Bailly, c’est un échec industriel

« L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. » Jérémy Attali-Pietri – Football Club de Marseille (30/03/2023)

OM : Bonne nouvelle pour les supporters marseillais avant Lorient !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace à Lorient dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1. Les supporters marseillais ont été autorisés à faire le déplacement au Stade du Moustoir.

Dimanche à Lorient, les joueurs de Tudor pourront une nouvelle fois compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. Selon les informations de la Provence, le parcage visiteur du Stade du Moustoir sera plein avec 700 marseillais attendus. Pour la sixième fois de la saison, l’enceinte lorientaise sera à guichets fermés. Toutes les places ont déjà été vendues. L’Olympique de Marseille aura l’objectif d’étirer sa série de 8 victoires consécutives à l’extérieur en championnat.

