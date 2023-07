Longoria sur un attaquant de Ligue 1, 3 joueurs complètement écarté et coup de théâtre pour Ndiaye… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Mercato : L’OM entre dans la course pour un attaquant de L1

L’Olympique de Marseille a besoin de renforts offensifs après s’être offert Kondogbia et Renan Lodi. D’après les informations de Fabrice Hawkins, les Marseillais sont intéressés par Jonathan Bamba !

L’OM n’a officialisé que deux recrues pour le moment : un milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia et un latéral gauche, Renan Lodi. Si le nom d’Iliman Ndiaye circule depuis plusieurs semaines, il n’a pas encore rejoint les rangs de Marcelino. Offensivement, il n’y a toujours pas de recrues mais cela pourrait arriver dans les prochains jours !

D’après les informations du journaliste Fabrice Hawkins, plusieurs clubs foncent sur Jonathan Bamba, dont l’Olympique de Marseille ! Deux clubs semblent cependant plus chauds dans ce dossier : Le Celta Vigo et l’OGC Nice. Libre après de belles années au LOSC, l’ailier peut facilement évoluer dans un 442 ou un 4231 comme il l’a fait cette saison avec Paulo Fonseca.

❗️ Le Celta Vigo et Nice luttent pour Jonathan Bamba (libre) 🇨🇮💫 ➡️Parmi les autres clubs intéressés il y a l'OM, l'Union Berlin et LA Galaxy

Sheffield a anticipé le départ de Ndiaye?

🔹Sheffield a déjà trouvé le remplaçant d'Iliman Ndiaye 🇸🇳. Le club anglais va s'offrir Bénie Traoré pour remplacer le Sénégalais qui se dirige un peu plus vers l'OM.

Sheffield travaille déjà sur le départ d’Iliman Ndiaye d’après les informations de Foot Mercato ! Le média explique ce dimanche dans un article que le club anglais est proche de s’offrir Bénie Traoré, joueur de 20 ans qui évolue en Suède à Häcken. Il devrait rejoindre Sheffield prochainement afin de prendre la place de Ndiaye qui , selon Foot Mercato, « se rapproche donc toujours plus de l’OM ».

Mercato OM : La direction prend une décision forte pour ces trois joueurs !

Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad De La Fuente ne devraient plus jamais porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Les trois joueurs ont été mis à l’écart et le club veut s’en débarrasser.

À l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad De La Fuente sont devenus indésirables depuis leurs retour de prêts. Les trois joueurs ont été places à l’écart du groupe, dans un loft, comme cela avait été le cas pour Rod Fanni, pendant l’époque Bielsa. Cependant, la situation dans laquelle ont été placé les trois olympiens semble définitive, ce qui n’avait pas été le cas du Martégal.

Pablo Longoria et Marcelino ont imposé des conditions drastiques à leurs lofteurs, afin de les pousser à trouver une porte de sortie, le plus rapidement possible. Le Français, l’Américain et l’Espagnol s’entraînent avec les jeunes à l’écart du groupe et des séances de Marcelino. Ces derniers n’auraient même plus le droit de se garer sur le parking des joueurs et doivent se contenter du parking des salariés.

🔹Konrad de la Fuente 🇺🇸, Jordan Amavi 🇫🇷 et Pol Lirola 🇪🇸 s'entraînent à l'écart du groupe pro et ne sont plus autorisés à garer leur voiture sur le parking des joueurs, stationnant désormais sur les places réservées aux salariés du club.

Attristés par la situation, ils ont…

Attristés par la situation, ils ont… pic.twitter.com/fXqT8xDaey — Infos OM (@InfosOM_) July 17, 2023

Les trois joueurs dégoûtés par la situation

Avec l’arrivée du nouveau coach, ils espéraient tous les trois se faire une place dans le groupe pour la saison prochaine. Ils n’en ont finalement jamais eu la chance car dès leur retour à Marseille, leurs sorts étaient déjà scellés. Le board olympien ne s’est pas expliqué sur le pourquoi du comment de cette situation et n’a laissé échappé qu’un « parce qu’on en a décidé ainsi » dans les colonnes de La Provence.

Pablo Longoria va désormais devoir s’activer pour trouver une porte de sortie à ses « lofteurs » qui ne risquent pas de crouler sous les offres cet été. Les trois joueurs seraient vraiment attristés par la situation et chercheraient, désormais, eux aussi à quitter le club phocéen. Lirola souhaiterait repartir en Italie, tandis qu’Amavi pourrait rebondir en France (à Nantes), pour De La Fuente, rien n’a fuité pour le moment.

Mercato : Ndiaye ne viendra pas !

Iliman Ndiaye avait un accord contractuel avec l’OM, Longoria était en tractation avec Sheffield United pour trouver une solution mais finalement le joueur a été convaincu par le discours de son club. Selon l’Equipe, l’international sénégalais « a décidé de rester en Angleterre dans son club actuel comme indiqué par France Télévisions. Il a décliné la proposition de l’OM pour accepter la prolongation de Sheffield, après des échanges avec ses dirigeants. Son contrat actuel court jusqu’en juin 2024. » Le joueur a été convaincu par le projet, du coup l’OM va devoir explorer d’autres pistes.

Ndiaye va rester à Sheffield et prolonger !

EN effet, Mohamed Bouhafsi avait déjà donné la tendance il y une heure. « Ça sent très mauvais sur Ndiaye, le joueur se pose de plus en plus de questions et Sheffield est en train de le convaincre de rester et sa famille aussi malheureusement … »

Pour la radio anglaise Radio Sheffield après la rencontre face à Chesterfield qui a eu lieu ce samedi et où Ndiaye a marqué, le coach Paul Heckingbottom s’est exprimé sur l’avenir de son joueur. Il devrait l’emmener avec le groupe pour son stage ! « Des discussions ont-elles lieu pour un départ ? Je ne sais pas, je n’ai communiqué qu’avec Ilimane, il est heureux ici. C’est notre joueur, il est sous contrat, et il partira en stage au Portugal avec nous… »

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »