Longoria sur un international marocain, coup dur pour Milik et mauvaise nouvelle pour les supporters… Les 3 infos du samedi 26 mars 2022

Voici les 3 infos Olympique de Marseille importantes de ce samedi 26 mars 2022 !

Mercato OM: Grosse bataille pour un défenseur central international de Premier League ?

En cas de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille devra se renforcer cet été pour être en capacité de réellement exister dans cette compétition. D’autant plus que certains joueurs risquent de quitter le club lors du prochain mercato estival, notamment Duje Caleta-Car qui est l’une des plus grandes valeurs marchandes du club.

L’effectif de l’Olympique de Marseille risque d’être sérieusement chamboulé cet été. Entre les problèmes économiques du club et les envies de départ de certains joueurs, les dirigeants olympiens devront être inventifs cet été pour avoir un effectif au niveau de leurs attentes la saison prochaine. Tout comme l’été dernier, Pablo Longoria s’intéressera très certainement à des joueurs libres ou à des possibilités de prêts. L’OM suivrait d’ailleurs de près un défenseur de Premier League libre à la fin de la saison mais la concurrence est importante.

Romain Saïss sur les tablettes de Longoria ?

D’après les informations du quotidien L’Equipe, l’Olympique de Marseille serait intéressé par la venue de Romain Saïss, défenseur central international marocain de Wolverhampton. En effet, l’ancien joueur du SCO Angers âgé de 32 ans sera libre en fin de saison et pourrait venir combler le départ de Duje Caleta-Car. Annoncé sur le départ lors de chaque mercato, le grand défenseur croate pourrait définitivement quitter le club cet été avant que son contrat n’arrive à expiration.

Rude concurrence dans le dossier Saïss ?

Si l’expérimenté défenseur marocain pourrait être une bonne idée pour compléter l’effectif, d’autres clubs sont intéressés par le cas de Romain Saïss. Toujours selon le quotidien sportif, Lyon, le Stade Rennais, le Bétis, Villarreal ou encore Wolfsburg suivent attentivement le dossier de l’international marocain. Le joueur n’est pas contre un peu de changement mais pourrait également resté en Premier League la saison prochaine.

« Je prends beaucoup de plaisir en Premier League mais je ne ferme aucune porte. Je verrai le projet le plus intéressant ici ou ailleurs » Romain Saïss – L’Equipe

OM: Gros coup dur pour Arkadiusz Milik ! (et Sampaoli)

Après une première partie de saison compliquée et plusieurs mises sur le banc, Arkadiusz Milik a enfin retrouvé une place de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli. Malheureusement pour le coach argentin, son attaquant de pointe sera indisponible un certain temps.

Appelé avec la sélection polonaise pour tenter de qualifier son pays pour la Coupe du Monde 2022, Arkadiusz Milik a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément lors de la rencontre entre la Pologne et l’Ecosse. Le numéro 9 marseillais a dû sortir à la 27ème minute après avoir ressenti une douleur aux ischio-jambiers. Une mauvaise nouvelle pour la sélection polonaise mais aussi pour Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais sera privé de son buteur pour une durée d’environ deux semaines. Arek Milik ne devrait donc pas être présent lors du voyage à Saint-Etienne lors de la prochaine rencontre de Ligue 1 mais également le match aller des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face au PAOK.

Coup dur pour l’ #OM (et la Pologne) : deux semaines d’absence pour Arek Milik après sa blessure contractée contre l’Ecosse… https://t.co/iFZrWyvUJg — Fabrice Lamperti (@gouffa83) March 25, 2022

Le problème Milik définitivement réglé – JCDB

Cette blessure arrive certainement au moins bon des moments pour Arkadiusz Milik puisqu’il venait à peine de retrouver sa place de titulaire depuis quelques matchs grâce à son efficacité récente. Depuis le début de saison, le buteur polonais était dans la tourmente notamment à cause de son manque de réalisme en Ligue 1. Souvent expédié sur le banc par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a su inverser la tendance et faire changer d’avis son entraîneur. Une efficacité retrouvée qui a également rassuré les supporters et les suiveurs de l’Olympique de Marseille.

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille

OM: Encore une mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais…

Après la victoire face à l’OGC Nice lors de la dernière journée de championnat, l’Olympique de Marseille se déplacera à Saint-Etienne juste après la trêve internationale pour tenter de confirmer sa deuxième place. Un voyage périlleux contre une équipe qui a absolument besoin de points pour se maintenir et qui se fera sans les supporters marseillais, une nouvelle fois interdits de déplacement.

Dès la fin de la trêve internationale, la Ligue 1 sera de retour. Avant cette petite pause, l’Olympique de Marseille s’était imposé face à l’OGC Nice dans un Vélodrome plein à craquer et chaud comme la braise. Une victoire qui avait permis à l’OM de prendre seul la deuxième place du championnat et d’éjecter les Niçois du podium. Fort de ce succès, les olympiens devront assurer lors des matchs suivants pour espérer terminer à la seconde place de cette Ligue 1 extrêmement serrée cette année. Pour se faire, les hommes de Jorge Sampaoli se déplaceront à Saint-Etienne lors de la prochaine journée. Malheureusement pour les Marseillais, ils ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters pour ce classique du championnat de France.

L’OM sans ses supporters à Saint-Etienne

Une fois n’est pas coutume, les supporters marseillais n’auront pas la chance de pouvoir encourager leur équipe lors du prochain match à l’extérieur. En effet, la préfecture de la Loire a pris un arrêté empêchant les fans olympiens de se déplacer dans le Chaudron. Dans une ambiance qui s’annonce chaude, quelques chants marseillais n’auraient sans doute pas été de refus pour les coéquipiers de Dimitri Payet qui auront certainement besoin de soutien pour terminer cette saison de la meilleure des manières.

Le Vélodrome « un cran au-dessus » du Chaudron pour Saliba

« J’ai débuté à St-Etienne où l’ambiance n’est pas mal, comme à Marseille. Je pense quand même que le Vélodrome est un cran au-dessus au niveau de ses supporters. Je suis habitué aux ambiances comme celle-là, et j’espère que ça va durer. (…) L’ambiance du Vélodrome un critère pour rester ou non à la fin de la saison? Bien sûr. Quand j’en parle avec Mattéo (Guendouzi), rentrer dans un stade comme ça, dans le couloir, on est tous excités parce qu’on sait que ça va gueuler. Quand on entre, il y a une atmosphère que vous devez vivre pour la comprendre. Quand tu vois l’équipe adverse qui rentre sous les sifflets, ça fait quelque chose. Tu es dans ton match dès l’échauffement, ils sont tous déjà là, et ça donne vraiment beaucoup d’émotions. » William Saliba – source : RMC (23/03/2022)