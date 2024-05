Longoria veut vite, McCourt arrive, Conceição refuse ? Et la grosse annonce de Gasset… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Longoria doit faire vite ! McCourt bientôt présent à Marseille !

Pablo Longoria ne veut pas commettre la même erreur que la saison dernière et espère annoncer le nom du prochain entraîneur de l’OM d’ici la fin du mois de mai.

L’Olympique de Marseille dispute son dernier match de la saison ce dimanche au Havre. Il faudra désormais attendre un miracle pour que le club marseillais décroche un ticket pour une coupe d’Europe. Les dirigeants Olympiens s’activent déjà en coulisse pour trouver le successeur de Jean-Louis Gasset.

A lire aussi : Gasset pointe certains joueurs avant le mercato, ça se complique pour Fonseca et les 3 priorités de Longoria… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Plusieurs noms ont déjà circulé : Paulo Fonseca, Sergio Conceição, Christophe Galtier… L’actuel entraîneur de Lille semble être le plan A mais il est également courtisé par le Milan AC et sans coupe d’Europe, l’OM sera moins attractif.

Selon les informations du journal, l’Equipe Longoria espère boucler ce dossier brûlant avant la fin du mois de mai alors que Frank McCourt est attendu à Marseille à peu près au même moment.

A lire aussi : OM Mercato – Dugarry donne le profil de coach que Longoria doit absolument aller chercher !

Il y a des entraîneurs et des joueurs qui sont fait pour l’OM

L’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a donné son avis sur le choix du futur coach :

« Quand tu vas Marseille, tu y vas pour des raisons, ou tu n’y vas pas pour certaines raisons… Quand tu signes à l’OM comme joueur ou comme entraîneur c’est que tu veux te sentir vivant. C’est que tu veux vivre des trucs. Tu dois comprendre ce qu’est ce club. Si tu en es capable tu vas vivre ces émotions, cette pression, ce bordel organisé… C’est Marseille ! Il y a des entraîneurs et des joueurs qui sont fait pour ça et qui ne peuvent vivre que pour ça et comme ça. C’est eux qu’il faut aller chercher. Pas les soi-disant grands entraîneurs ! ça veut rien dire un grand entraineur, tu peux faire venir un coach qui a tout gagné, il va arriver ici il va rien comprendre et il va se dire qu’est ce que je fout là… « , a ainsi déclaré Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport ce jeudi soir.

Conceição dit non ?

L’Olympique de Marseille cherche un entraîneur pour succéder à Jean Louis Gasset. Les dirigeants marseillais travailleraient ainsi sur le dossier Conceiçao, mais ce dernier aurait refusé l’offre.

Alors que la priorité rester Paulo Fonseca, l’OM active des plans B suite à l’offensive du Milan sur le coach du LOSC. Ainsi, Pablo Longoria aurait contacté l’entraineur du FC Porto, Sérgio Conceição. Selon Record, « l’entraîneur a rencontré Marseille mardi dernier, jour de congé de l’équipe, dans un hôtel de luxe de la ville d’Invicta. Conceição a rencontré le club du sud de la France par courtoisie, mais a décliné l’offre qui lui a été présentée, apparemment par le président Pablo Longoria lui-même, qui s’est personnellement chargé de ce dossier critique. Marseille n’a plus aucune chance d’accéder à la prochaine édition de la Ligue des champions, contrairement à l’AC Milan, qui s’intéresse également à l’entraîneur du FC Porto. Sérgio Conceição, on le sait, veut rester au sommet du football européen. » Conceição dispose d’n contrat jusqu’en 2028, mais le changement de présidence avec l’élection d’André Villas Boas devrait entrainer son départ cet été.

Conceição refuse l’OM, il veut jouer la Ligue des Champions



En s’inclinant hier soir contre Reims, l’Olympique de Marseille a perdu très gros. Il faudra en effet maintenant un miracle lors de la dernière journée de Ligue 1 pour que le club marseillais se qualifie pour une coupe d’Europe. Cela risque sérieusement compliquer la tâche de Pablo Longoria dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Ces derniers jours le nom de Fonseca revient avec instance. Le coach de Lille est également courtisé par le Milan AC.

A lire aussi : Gasset pointe certains joueurs avant le mercato, ça se complique pour Fonseca et les 3 priorités de Longoria… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Le président de l’OM viserait un autre coach portugais si l’on en croit les informations du journaliste Sacha Tavioleri :

« L’Olympique de Marseille tente sa chance dans le (compliqué) dossier Sergio Conceiçao ! Après la défaite à Reims, Pablo Longoria s’est déplacé ce jeudi en personne pour rencontrer l’entraîneur portugais à Porto. Aucune certitude sur l’issue de ce meeting mais l’homme fort de l’OM débarque avec l’ambition de convaincre le coach du FC Porto’, a ainsi révélé le journaliste sur son compte Twitter.

A lire aussi : OM : Le terrible constat de Riolo ! Longoria pointé du doigt !

🔵⚪️ L’Olympique de Marseille tente sa chance dans le (compliqué) dossier Sergio Conceiçao ! Après la défaite à Reims, Pablo Longoria s’est déplacé ce jeudi en personne pour rencontrer l’entraîneur portugais à Porto. Aucune certitude sur l’issue de ce meeting mais l’homme fort de… pic.twitter.com/ysSvlSADsp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 16, 2024

Gasset prend sa retraite de coach dimanche soir !

Avant le dernier match de la saison face au Havre ce dimanche, Jean Louis Gasset était en conférence de presse ce vendredi. Le coach a annoncé que le match de dimanche face au HAC sera son dernier comme entraineur.

Jean Louis Gasset va donc terminer sa carrière dimanche à l’occasion de HAC – OM soir même s’il compte encore rester dans le football. « Je pense que demain sera le dernier match de ma carrière. Après on peut se servir de mon expérience et de mes réseaux. Je ne sais pas jardiner😂. Mais entraîneur c’est terminé. Je voulais finir en beauté. C’est un honneur d’avoir entraîner l’OM. J’ai passé des moments uniques au Vélodrome. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille. »

Entraîneur c’est terminé. Je voulais finir en beauté. C’est un honneur d’avoir entraîner l’OM

A lire : Mercato OM : Calciomercato fait une grosse annonce !