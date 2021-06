Longoria vise un attaquant portugais, un talent argentin et une piste s’envole au poste de gardien de but… Les 3 infos OM du 11 juin!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 11 juin !

MERCATO OM : LONGORIA VISE AUSSI UN ATTAQUANT RÉVÉLÉ EN LIGUE 1 ?

Depuis la fin de la saison, Pablo Longoria ne chôme pas. Le président marseillais multiplie les contacts et les prises d’informations pour pouvoir reconstruire un meilleur compétitif la saison prochaine en Ligue 1.

Pablo Longoria est décidément présent sur de très nombreuses pistes pour améliorer son effectif. Chaque jour de multiples noms circulent du côté de Marseille. Le dossier Thiago Almada étant à l’arrêt à cause des demandes de Velez, le dirigeant olympien se penche sur d’autres éventualités. Il surveillerait de près un joueur du Milan AC qui connait bien le championnat de France.

LONGORIA A UN OEIL SUR RAFAEL LEÃO ?

Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, Pablo Longoria s’intéresserait à un jeune joueur du Milan AC en la personne de Rafael Leão. L’attaquant portugais, passé par Lille de 2018 à 2019, connait bien la Ligue 1, championnat dans lequel il a inscrit 8 buts en 26 rencontres. Longoria serait intéressé par un prêt du joueur. Pedro Almeida confirme par ailleurs que l’attaquant argentin Cristian Pavon peut être une solution.

MERCATO OM: APRÈS ALMADA, UN AUTRE TALENT ARGENTIN DANS LE VISEUR DE LONGORIA ?

La piste Thiago Almada serait trop onéreuse pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Alors que Pablo Longoria multiplie les pistes en Europe et en Amérique du Sud, il aurait ciblé un coéquipier du jeune Argentin.

Si la piste menant à Thiago Almada semblait réelle, Pablo Longoria aurait indiqué à des supporters lors de la réunion entre associations et dirigeants, que l’Argentin était beaucoup trop cher, d’après La Marseillaise. Une déception qui pourrait être comblée par un coéquipier du jeune joueur. D’après les informations TNT Sports Argentina, Luca Orellano serait dans le viseur des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Ailier de 21 ans qui évolue lui aussi à Vélez, il serait beaucoup moins onéreux que son compatriote, transfermarkt évalue sa marchande à 2,5 millions d’euros. Auteur de 17 rencontres cette saison, il a marqué trois buts et délivré une passe décisive. Le président olympien, aurait affirmé aux supporters que le mercato serait riche en arrivée.

LONGORIA A DIT QUE 11 JOUEURS ALLAIENT REJOINDRE LE CLUB

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire » Membre de groupe de supporter— Source: La Marseillaise (10/06/21)

MERCATO OM: UNE PISTE S’ENVOLE POUR LE POSTE DE GARDIEN DE BUT ?

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli veulent recruter un gardien cet été afin de venir concurrencer Steve Mandanda. Plusieurs noms sont évoqués, dont celui du portier de Boca, Andrada…

Selon le journaliste Leandro Aguilera, l‘OM s’sest intéressé au portier de Boca, Esteban Andrada. Le gardien argentin avait rejoint le club de la capitale pour un montant de 5 millions d’euros en provenance de Lanús, en 2018, il dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2023. Ce dernier a encaissé 10 buts en 11 apparitions, depuis le début de la saison. Et en 2020, son bilan était de 19 buts encaissés en 39 rencontres, pour 25 clean-sheets. Mais le portier ne devrait pas rejoindre l’Europe.

IL Y A UN BON DIALOGUE ENTRE BOCA ET MONTERREY

Interrogé par ESPN, son agent a laissé entendre que son client devrait s’engager avec le CF Monterrey au Mexique, et donc ne pas signer avec l’Olympique de Marseille. Une piste en moins concernant ce secteur de jeu…

» Il y a un bon dialogue entre Boca et Monterrey. Ils ne sont pas très éloignés économiquement. Ce sera résolu (…) Monterrey a été clair : Andrada est la première option. Il a une deuxième option car un joueur comme Esteban peut recevoir d’autres offres. La semaine prochaine, la pré-saison commence et ils veulent que tout soit résolu (…) Andrada a toujours dit que s’il y avait une offre qui lui conviendrait, à lui et au club, du point de vue économique, il voulait émigrer » Luciano Nicotra– source: ESPN (11/06/21)

STEVE, ON VEUT QU’IL RESTE AU CLUB — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli était en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient. Le coach argentin a été questionné sur le rôle du gardien de but dans son système de jeu.

« Dans le système qu’on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu’il reste au club, on doit l’intégrer à notre projet » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)