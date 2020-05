Lopez intéresse un cador anglais, l’isolement d’Eyraud et ce qui a convaincu Villas-Boas… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mourinho piste Lopez, Eyraud plus à son aise dans le vestiaire et le facteur déterminant au choix de Villas-Boas… Les 3 infos OM de ce mardi !

Même si André Villas-Boas a décidé de rester une saison de plus, la situation financière de l’OM reste compliquée. Plusieurs joueurs devront être transféré, ce qui pourrait être le cas de Maxime Lopez…

Même s’il a perdu sa place de titulaire cette saison, André Villas-Boas a quand même fait jouer Maxime Lopez lors de 22 matches Ligue 1. Le milieu de terrain a même dépanné dans le couloir droit à plusieurs reprises. A un an de la fin de son contrat, le minot pourrait changer d’air cet été. Le FC Séville le suit depuis longtemps, mais Monchi pourrait faire avec une concurrence anglaise…

En effet, selon Estadio Deportivo le club espagnol n’est pas le seul club intéressé par Maxime López. En Premier League, West Ham et le Tottenham de Mourinho seraient sur le coup. L’entraîneur portugais apprécierait particulièrement le profil de Lopez et tenterait de convaincre le board des Spurs de passer à l’action. Le média espagnol estime même que Mourinho aimerait rapidement boucler ce dossier, un montant de 10M€ est évoqué pour conclure l’affaire. Monchi, qui espère faire venir Lopez au FC Seville depuis longtemps, pourrait être contraint de bouger si l’intérêt de Tottenham est confirmé. A suivre…

Alors que son départ semblait encore probable, André Villas-Boas a finalement décidé de rester une saison de plus à l’OM. Le coach portugais va devoir composer avec de nombreux éléments…

Malgré le départ d’Andoni Zubizarreta, malgré la restructuration de l’organigramme, malgré le manque de moyens et des départs à venir mais aussi les tensions avec le président Eyraud, AVB a décidé de relever le challenge une saison de plus. L’ancien entraîneur du FC Porto a été convaincu par ses joueurs mais aussi par l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt.

L’Equipe raconte que ces derniers jours, « le fil s’est lié directement entre les deux hommes, qui échangent au téléphone. McCourt a plusieurs fois appelé « AVB », qui a fini par lui faire part de sa décision de rester cette saison. » Le propriétaire américain a fait le nécessaire pour convaincre Villas-Boas de rester en lui affichant directement sa confiance. Reste maintenant à savoir comment le coach va réussir à cohabiter avec JHE. Le recrutement du super directeur sportif (head of football) fera barrière entre les deux hommes. D’ailleurs, AVB sera consulté dans le choix du profil. Enfin, selon le quotidien sportif, « pour que la situation soit tenable, il faudra sans doute que le président Eyraud se tienne à distance du groupe, comme cela a été le cas, ces derniers mois, quand le président se faisait très rare dans le vestiaire. » D’autant qu’une bonne partie des joueurs est aussi remonté contre JHE et ses demandes concernant leurs salaires et leurs primes. La nouvelle structure devrait permettre à Eyraud de s’éloigner du sportif. JHE doit renflouer les caisses et dans le même temps limiter la casse sur le mercato afin de laisser à Villas-Boas un effectif suffisamment compétitif. Une équation compliquée… OM : Ce qui a convaincu Villas-Boas de rester…

Suite à l’information publiée lundi en fin d’après-midi par l’Equipe, l’OM a confirmé le choix de Villas-Boas. Le coach portugais a décidé de relever le challenge et de diriger l’équipe qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. AVB a tout d’abord été convaincu par ses joueurs, mais aussi par certaines garanties données par Eyraud mais aussi par McCourt…

Les joueurs ont demandé à Villas-Boas de rester…

Alors qu’il avait lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a changé d’avis. Il faut dire que son ancien directeur sportif lui a demandé de rester. Mais ce qui a fait basculer la décision d’AVB serait surtout les messages de ses joueurs. En effet, selon RMC, « la plupart des membres de l’effectif marseillais ont fortement demandé au coach de rester dans la cité phocéenne. Après avoir longuement hésité, AVB ne se voyait pas ces dernières heures abandonner ses joueurs sur un sentiment d’inachevé, après l’arrêt de la saison. » Un des joueurs marseillais a même confié à la radio : « On lui a tous dit qu’on l’aimait, qu’on voulait continuer avec lui. On ne l’a pas supplié mais presque (rires) ».

Des garanties sur le mercato

Autre élément, et pas des moindres, Villas-Boas a reçu des garanties. Le président Eyraud lui aurait clairement fait savoir que son équipe ne serait pas démantelée, et qu’il n’y aurait pas de soldes cet été. Malgré plusieurs ventes à venir, AVB aurait des certitudes sur la construction de son équipe.

De plus, RMC explique que le coach portugais serait consulté concernant les recrutements à venir du super directeur sportif (head of football) et du head of business. Enfin, McCourt aurait fait savoir à son coach qu’il comptait sur lui. Suffisant pour faire changer d’avis l’ancien entraîneur de Chelsea, par contre ce dernier n’aurait pas accepter de prolonger son contrat qui se termine en juin 2021…