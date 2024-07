Lyon actif dans le recrutement, Paris veut un grand milieu, Still veut rapatrier un joueur à Lens… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lyon encore une recrue !

Hier après l'officialisation de sa nouvelle recrue Moussa Niakhaté le défenseur central arrivé en provenance de Nottingham Forest. L'olympique lyonnais ne comptez pas s'arrêter. Le club rhodanien vient d'annoncer l'arrivée d'un arrière gauche en provenance de Liga.

Hier, l‘Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Moussa Niakhaté. Le défenseur français s’est engagé avec l’OL pour un contrat de 4 ans, arrivée de Nottingham Forest contre 32 millions d’euros. Il devient officiellement le transfert le plus cher de l’histoire du club. En effet c’est le premier mercato estival sous l’ère Textor sans aucune restriction en termes de mercato. L’OL compte bien casser sa tirelire.

Abner Vinicius est arrivé

💥 A Lyon, les traditions perdurent 🇧🇷 Bem-vindo Abner Vinicius 🔴🔵#Abner2029 pic.twitter.com/Lz5vSwHTaY — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2024

Aujourd’hui l’olympique lyonnais a officialisé l’arrivée d’un arrière gauche après le départ d’Henrique. C’est le défenseur du Bétis, Abner Vinicius qui s’engage avec l’Olympique Lyonnais. « L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur brésilien Abner Vinicius, en provenance du Real Betis pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029. Le montant du transfert s’élève à 8 M€, assorti d’un intéressement de 20% à la revente », a communiqué le club rhodanien. À tout juste 24 ans, l’arrière gauche brésilien a disputé 29 matchs toute compétition confondue cette saison avec le Bétis. Il sera en concurrence avec l’expérimenté Tagliafico, de quoi le former encore un peu plus.

Le PSG vise Kimmich !

Le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Joshua Kimmich, le milieu de terrain allemand de 29 ans et sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano confirme cet intérêt de la part du Paris Saint-Germain.

L’international allemand, Joshua Kimmich qui va disputer les quarts de finale de l’Euro à 18h00 face à l’Espagne, est dans le viseur du PSG. En effet le milieu de terrain de 29 ans intéresserait le club de la capitale, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern il pourrait bien rejoindre la France durant ce mercato estival. Au club bavarois depuis 2015 il a disputé 389 matchs et inscrit 42 buts avec le Bayern de Munich. Néanmoins une prolongation avec le Bayern n’est pas à exclure.

🚨🚨 Le PSG SOUHAITE recruter Joshua Kimmich, l’intérêt est sérieux !@FabrizioRomano pic.twitter.com/pQg9YpX4Tb — Media Parisien (@MediaParisien) July 5, 2024

Le PSG est aussi intéressé par Joao Neves depuis plusieurs semaines. Le milieu portugais de 19 ans, pourrait sûrement rester à Benfica la saison prochaine au vu du montant demandé par le club (100/120M). Toujours selon Fabrizio Romano, le PSG apprécierait les 2 joueurs, et les 2 dossiers seraient indépendants, la signature de l’un n’empêchant pas la signature de l’autre. Cela montre l’ambition du Paris Saint-Germain quant à renforcer son milieu de terrain

Lens veut un ancien de Ligue 1

Le Racing compte remanier son effectif durant ce mercato. Après avoir changé tout son staff, le Racing club de Lens aimerait reconstruire une nouvelle équipe pour son nouveau coach Will Still.

🚨EXCL: 🔴🟡🇫🇷 #Ligue1 | 🆕️ Lens s’intéresse à Alexis Flips, le milieu offensif d’Anderlecht ✅️ Profil validé par Will Stillhttps://t.co/wGdC5ljHde pic.twitter.com/LZFcRpDKzx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 4, 2024

Alors que Lens est en tête dans le dossier Mikautadze, le club nordiste ne compte pas attendre sa signature pour recruter d’autres joueurs. Le Racing club de Lens aimerait s’attacher les services du milieu offensif Alexis Flips. Le joueur de 24 ans est sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2028. Le droitier connaît bien la Ligne 1, en effet il a évolué à Ajaccio, Lille ou encore le Stade de Reims. Durant son passage au Stade de Reims il a même fréquenté Will Still, nouveau coach de Lens. Le joueur a été prêté en Turquie (12 matchs joués) par le ’Anderlecht, néanmoins le club belge compte sur son joueur sous contrat jusqu’en 2028. Reste à voir si Will Still et Lens arriveront à attirer le joueur avec le projet proposé par le club artésien.

