Lyon dépense sans compter, Rennes ça bouge, Monaco envoi 20 millions sur un joueur de 17 ans… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais fait partie des 3 clubs qui ont le plus dépensé pour le moment durant ce mercato estival. Retour sur les arrivées du club rhodanien cet été.

L’olympique lyonnais a dépensé 134 millions pour le moment dans ce mercato estival, le club détenu par John Textor se place 3e dans le classement des plus dépensiers. En tête du classement se trouve Aston Villa avec 175 millions d’euros d’euros dépensés, en 2e place le Bayern de Munich avec 145 millions d’euros.

Voici une liste des arrivées à l’OL cet été :

-Saïd Benrahma, 14,40 millions d’euros

-Orel Mangala, 23,40 millions d’euros

-Moussa Niakhaté, 31,90 millions d’euros

-Abner Vinicius, 8 millions d’euros

-Ernest Nuamah, 28,50 millions d’euros

-Mama Baldé, 6 millions d’euros

-Duje Caleta-Car, 3,59 millions d’euros

-Georges Mikautadze, 18,50 millions d’euros

Néanmoins l’Olympique Lyonnais va être dans l’obligation de vendre. Le club rhodanien s’est engagé auprès de la DNCG à vendre pour 100 millions d’euros cet été. Pour l’instant Lyon n’a vendu qu’à hauteur de 4,75 millions d’euros.

Après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les 2 frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Prêté cet hiver en Première League à Burnley, le joueur de 24 ans est sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes. À peine revenu de son prêt le défenseur pourrait repartir en Angleterre. Aston villa a fait part de son intérêt pour le latéral droit français. L’AS Rome et aussi sur le dossier. Assignon souhaite quitter Rennes cet été, le joueur est ouvert aux propositions. Le Stade Rennais souhaite en tirer 10 millions d’euros.

Le Stade Rennais est à la recherche d’un défenseur central pour pallier le futur départ d’Arthur Theate. Le club Breton aurait trouvé un accord avec le défenseur central norvégien Léo Ostigard. Le défenseur scandinave de 24 ans à disputer 25 matchs la saison dernière en Série A avec le Napoli. Il a fait savoir à sa direction qu’elle souhaitait rejoindre Rennes cet été. Le club italien est tombé d’accord avec Rennes pour un transfert de 8 millions d’euros.

L’AS Monaco va disputer les phases de poules de la Ligue des Champions, en effet le club a terminé 2e du championnat la saison passée. Après le départ de Wissam Ben Yedder, le club du rocher est à la recherche de son remplaçant. Longtemps sur le dossier Mikautadze, l’attaquant géorgien a changé d’avis au dernier moment en s’engageant à Lyon. Selon Fabrizio Romano, Monaco a conclu un accord pour signer George Ilenikhna. Né en 2006, le jeune attaquant de 17 ans devrait arriver dans la principauté en provenance du Royal Antwerp, le montant du transfert est estimé à environ 20 millions d’euros. Les tests médicaux sont prévus, le transfert devrait être officialisé d’ici la fin de la semaine. La saison dernière il a disputé 42 matchs et inscrit 14 buts, très prometteur pour un joueur de 17 ans. Reste à voir si le jeune joueur assumera la pression d’un gros transfert comme celui-ci.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to sign 2006 born talent George Ilenikhena, here we go!

Deal in place with Royal Antwerp for fee around €20m, medical tests booked — all set to be completed this week.

Ilenikhena has agreed on terms, huge move for present and future. pic.twitter.com/5YGfaeACWN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024