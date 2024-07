Lyon laisse un espoir partir, Lens veut se renforcer au milieu, Yoro direction la PL… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l'actualité des concurrents de l'OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce Mardi .

Lyon laisse filer un espoir ?

Le jeune latéral droit Saël Kumbedi pourrait quitter l'olympique lyonnais. Il intéresse de nombreux clubs dans le championnat Français.

Saël Kumbedi arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2022 en provenance du Havre contre 1 million d’euros. Le jeune latéral droit de 19 ans pourrait bien quitter le club rhodanien cet été. Son profil est très apprécié en Ligue 1, néanmoins le joueur est sous contrat avec Lyon jusqu’en 2027. Cette saison il a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 2 passes décisives. L’arrivée de Pierre Sage à la tête de l’OL n’a pas aidé sa progression, en effet l’entraîneur ne comptait pas sur lui. Alors que Pierre Sage va rester l’entraîneur de l’olympique lyonnais, Kumbedi serait donc sur le départ.

Kumbedi un profil qui plaît

🚨 #mercatOL 🔵🔴🦁

🆕 Saël Kumbedi va quitter Lyon cet été et l’OL en veut entre 8 et 10 M€

🆕plusieurs clubs de L1 intéressés de Nice à Strasbourg en passant par Rennes et Reimshttps://t.co/G6VQmMgTJO pic.twitter.com/OiSqXcSGxg — Sébastien Denis (@sebnonda) July 8, 2024

En Ligue 1 et pas que, de nombreux clubs sont intéressés par le profil du jeune latéral droit. Dans le championnat de France c’est le Racing club de Strasbourg qui s’est renseigné pour le défenseur, le club alsacien est très intéressé. Le Stade Rennais s’est aussi penché sur le dossier ainsi que Nice et le Stade de Reims. Un profil qui plaît au club de Ligue 1. La vente du natif de Stains tournera autour des 8 à 10 millions d’euros. Le jeune prometteur, l’international français U19 ne devrait pas avoir de mal à se relancer.

Lens veut se renforcer au milieu

Le Racing club de Lens souhaite se renforcer pour l'année prochaine durant ce mercato estival. Le Racing club de Lens se serait renseigné sur Boubacar Traoré le milieu de terrain de Wolverhampton.

D’après le journal l’Equipe le Racing club de Lens aurait été aux renseignements pour le dossier Boubacar Traoré le milieu de terrain malien de Wolverhampton. Le milieu de terrain a réalisé une saison solide avec 27 matchs toutes compétitions confondues. Le milieu de terrain connaît bien la Ligue 1, en effet il a évolué au FC Metz de 2019 à 2022. Le joueur est sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en 2027, sa valeur marchande actuelle est estimée à 6 millions d’euros.

🚨 Le RC Lens est INTÉRESSÉ par Boubacar Traoré ! ❤️💛 Wolverhampton estime son milieu de terrain à 13 M€, un prêt est envisagé. (@lequipe) pic.twitter.com/5abIRDbDcP — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 8, 2024

Les dirigeants de Wolverhampton ne se sont pas positionnés sur le dossier et sur leur volonté vis-à-vis du joueur. Le club allemand de Mönchengladbach serait attentif à la situation du milieu malien. En effet le club s’attend certainement à voir son milieu de terrain international espoirs français Manu Koné partir durant ce mercato. Le club allemand est donc à la recherche de son potentiel successeur.

Yoro en Premier League ?

Annoncé depuis quelques semaines un peu partout en Europe mais notamment du côté du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid. Le jeune défenseur central français du LOSC Leny Yoro devrait atterrir à Madrid lors de ce mercato estival. Mais contre toutes attentes il pourrait surement aller en Premier League !

Info : Manchester United a fait une offre écrite pour Lenny Yoro de 50 M€ et des bonus. Acceptée par Lille. Elle est nettement supérieure à la proposition du Real Madrid, loin d’avoir finalisé le deal. La priorité du joueur reste le Real mais Manchester United pousse #Mercato pic.twitter.com/692aDega7O — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 9, 2024

Longtemps envoyé du côté du Paris Saint-Germain qui souhaite recruter des jeunes prometteurs français. Et surtout renforcer sa défense, Leny Yoro devrait finalement s’engager au Real Madrid. On sait depuis plusieurs semaines que le joueur avait une préférence pour le club espagnol. Alors que la semaine dernière le joueur était tout proche de signer à Madrid. Aujourd’hui on apprend d’après le journaliste Nabil Djellit, que Manchester United aurait fait une offre écrite pour Lenny aureau de 50 millions d’euros et des bonus. Cette offre aurait été acceptée par le LOSC, en effet elle est nettement supérieure à la proposition du Real Madrid. Néanmoins la priorité du joueur reste la capitale espagnole. Alors que la semaine dernière, C’était quasi officiel avec le Real Madrid un retournement de situation pourrait bien bel et bien avoir lieu dans le dossier Leny Yoro.

