Mercato Concurrents OM : 23M€ pour Rennes ?

Le milieu de terrain Enzo Le Fée arrivé en provenance de Lorient l'année dernière pourrait déjà quitter le Stade Rennais après seulement une année avec le club. En effet, un cador de la Série A aurait trouvé un accord avec le club breton.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Roma aurait trouvé un accord avec Rennes pour signer le milieu de terrain de 24 ans, Enzo Le Fée. Arrivé en provenance de Lorient l’année dernière pour un montant de 20 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 avec le Stade Rennais. L’AS Roma et Rennes seraient tombés d’accord pour un transfert aux alentours des 23 millions d’euros. L’arrivée du joueur en Italie est prévue ce lundi afin d’organiser la visite médicale. Le club italien est sur le point de recruter un joueur fiable auteur d’une saison pleine. Il a joué 35 matches toutes compétitions confondues et délivré 5 passes décisives. Enzo Le Fée est un joueur très polyvalent et technique, en effet il peut évoluer à n’importe quel poste au milieu de terrain. Un joueur que chaque entraîneur aimerait avoir. La direction romaine considère Le Fée comme le joueur parfait pour le milieu de terrain de l’entraîneur Daniele De Rossi.

🚨 Enzo Le Fée 🇫🇷 à l’AS Roma, 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗴𝗼 ! ✅💛❤️ Montant du transfert : 23 M€ bonus compris. 💰 (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/zADzX7CKM5 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2024

