Marcelino critique encore, Clauss explique la méthode Gattuso et le programme TV complet de Ligue 1… Les 3 infos OM de ce vendredi !

OM: Marcelino pointe du doigt ce défaut du projet Longoria

Depuis son départ de l’OM, Marcelino enchaine les interviews et ne manque pas l’occasion de tacler son ancien club. Après avoir pointé du doigt les supporters marseillais, il remet en cause le projet de son ami Pablo Longoria…

Dans un entretien accordé à AS, Marcelino remet en question la politique sportive de Pablo Longoria. Il estime qu’il est compliqué de construire quelque chose avec autant de changements. « Les faits sont là. Il y a un changement constant d’entraîneurs et de joueurs. Les entraîneurs ne restent pas en place plus d’un an. Il est clair que quelque chose peut être amélioré. Il est impossible de générer un projet solide et gagnant. On peut gagner des compétitions de courte durée parce que c’est le football, mais un titre ne suffira pas pour s’établir dans le football européen parce que cela se manifeste normalement par des projets à long terme ».

Changement constant d’entraîneurs et de joueurs… impossible de générer un projet solide et gagnant

Eric Di Meco n’avait pas mâché ses mots dans le Moscato Show sur RMC ce mercredi. « Pour moi, Marcelino, il est disqualifié pour parler de l’OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu’il n’a jamais été remis en cause, balance Di Meco. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d’éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner d’un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n’as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l’équipe en Ligue des champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs, tu ne fais pas des raisonnements. »

Si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club

« Mais tu ne peux pas, en ayant passé deux mois ici et en ayant échoué, dire ce qu’il dit sur le club. (…) L’OM est un club historique mais ce n’est plus un grand club aujourd’hui, on est tous d’accord. Mais on a besoin de lui pour le savoir ? Parce que si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club, termine l’ancien latéral gauche marseillais. »

OM: Clauss précise ce que Gattuso apporte comparé à Marcelino

Sur les ondes de RMC Sport, Jonathan Clauss est revenu sur l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille et a expliqué ce que le technicien italien veut mettre en place.

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme, le latéral de l’OM Jonathan Clauss a détaillé la philosophie de jeu de Gennaro Gattuso et les changements notoires par rapport à son prédécesseur.

« Gattuso est un combattant dans l’âme. Avec lui, c’est plus dans le physique, le contre-pressing et les efforts »

« C’est un gagnant, un bagarreur, un combattant dans l’âme. Il a cette grinta que je n’ai peut-être pas autant développé que lui. C’est là-dessus qu’il vient beaucoup me chercher. Cet aspect chien, avoir la dalle. Parfois, il en exagère. Mais je n’en rigole même pas du tout, je ne prends absolument rien à la rigolade. Quand il vient me chercher dessus, je sais qu’il a totalement raison. C’est pour ça que ce qu’il peut m’apporter là-dessus, je peux encore gratter dedans », a-t-il affirmé.

« Avec les différents changements d’entraîneurs, on ne perd pas spécialement les repères, c’est juste que l’on veut tellement assimiler vite et bien, qu’on, je pense, sur assimile. On a sur assimilé les consignes d’Igor Tudor qui se sont totalement transformées avec Marcelino, qu’on a du encore une fois sur assimilées parce qu’il fallait agir très vite. Et aujourd’hui, les choses changent encore. C’est encré en nous. On a envie de tellement bien faire et vite, d’en faire trop. Et en faisait trop, on a parfois des vieux démons qui reviennent d’anciens systèmes de jeu ou d’anciennes consignes, a constaté l’international français. C’est pour cela que cette trêve a été importante pour notre groupe. J’ai travaillé hier en revenant de sélection. On sent qu’aujourd’hui chacun sait ce qu’il doit faire, que c’est clair et que tout le monde ait impliqué à 200%. C’est ça qui très important. Marcelino, je pense, qu’il voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon, et que défensivement, on n’était pas obligé d’aller chercher extrêmement haut. En attendant les équipes adverses, on allait réussir à être bien physiquement. C’était plutôt dans cette optique là. Avec Gattuso, c’est plus dans le physique, le contre-pressing et les efforts comme des sorties de bloc, un dégagement du gardien où il veut que ses défenseurs sprintent jusqu’à la ligne du milieu de terrain. C’est peut-être bête à dire mais ce sont des efforts, qui, répétés sur un match complet, puisent de l’énergie, et du coup il nous faut du coffre », a ajouté Jonathan Clauss.

Ligue 1: Nice – OM, Monaco, PSG… le programme TV complet de la J9

Après une interminable trêve internationale, le championnat de France reprend ce weekend. Le premier match va opposer le le HAC à Lens ce vendredi, l’OM se déplace à Nice samedi soir. Voici le programme complet de cette 9e journée de Ligue 1.

La Ligue 1 repart dès ce soir par un HAC vs Lens à 21h. Samedi, le PSG va recevoir le RC Strasbourg, avant le déplacement de l’OM à Nice. Le weekend se terminera par un Lyon vs Clermont…

La programmation TV de cette 9e journée de Ligue 1

VENDREDI 20 OCTOBRE

21h : Le Havre-Lens sur Prime Vidéo

SAMEDI 21 OCTOBRE

17h : PSG-Strasbourg sur Prime Vidéo

21h : Nice – Marseille sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360

DIMANCHE 22 OCTOBRE

13h : Lorient-Rennes sur Prime Vidéo

15h : Lille-Brest sur Prime Vidéo

15h : Nantes-Montpellier sur Prime Vidéo

15h : Toulouse-Reims sur Prime Vidéo

17h05 : Monaco-Metz sur Canal+ Foot

20h45 : Lyon-Clermont sur Prime Vidéo