Mauvaise nouvelle dans le dossier Kamara, un indésirable du Barça pisté et un espoir à la relance pour remplacer Thauvin… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Mauvaise nouvelle dans le dossier Kamara, un indésirable du Barça pisté et un espoir à la relance pour remplacer Thauvin

Après le dossier Gameiro qui a pris de l’ampleur ces derniers jours, le Quotidien du Sport affirme que l’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer Martin Braithwaite.

Le dossier qui a pris de l’ampleur ces derniers jours est forcément celui menant à Kevin Gameiro. L’attaquant français qui évolue au FC Valence serait tout proche de s’engager à l’OM pour deux ans selon plusieurs médias.

L’officialisation semble tarder mais les supporters ont bien fait comprendre qu’ils n’appréciaient pas le joueur et ne voulait pas le voir porter le maillot de l’OM après ces déclarations à l’encontre du club et surtout en faveur du Paris Saint-Germain.

Selon les informations du Quotidien du Sport, la direction marseillaise s’est jeté sur un autre dossier : celui menant à Martin Braithwaite, ancien joueur du Toulouse FC et des Girondins de Bordeaux. Après un passage en Liga à Leganes, il a été recruté par le FC Barcelone où il ne joue pas beaucoup.

Les Catalans lui auraient bien fait comprendre qu’il ne faisait plus partie des plans, au même titre que Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Miralem Pjanic. Toujours selon le Quotidien du Sport, l’OM ne voudrait pas mettre plus de 7 millions d’euros pour récupérer l’international danois.

L’Olympique de Marseille va devoir céder Boubacar Kamara dès cet été s’ils ne veulent pas le voir partir gratuitement l’an prochain. L’AC Milan voudrait jouer la montre et ne pas dépasser une somme bien décevante.

La saison XXL de Boubacar Kamara n’a pas échappé aux radars des grands clubs européens. Selon l’AFP, Chelsea serait entré dans la course pour obtenir le transfert du minot marseillais. D’autres écuries s’intéresserait à son profil et notamment en Serie A.

Après la Juventus qui a été cité en 2020, c’est l’AC Milan qui aimerait récupérer le milieu de terrain défensif… Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber pour l’Olympique de Marseille. D’après le Corriere Dello Sport, la direction milanaise a fait une offre pour Boubacar Kamara.

12 millions d’euros auraient été proposé afin de récupérer le minot. Une somme bien en dessous de ce qu’espèrent les dirigeants de l’OM… Mais avec le manque d’offres arrivées sur la table des Marseillais et le fait qu’il ne reste qu’un an de contrat à Kamara, les Milanais tentent de jouer la montre et de mettre l’OM au pied du mur dans ce dossier.

La possibilité de voir Kamara prolonger à Marseille paraît bien mince… Les discussions ne seraient pas allées bien loin. Il reste une possibilité de le voir continuer l’aventure à l’OM et de le voir partir libre à l’été 2022 ce qui serait une grande déception.

Dans un live Twitch à la fin du mois de mai sur la chaîne de Philousports, Mohamed Bouhafsi a donné quelques informations sur le probable transfert de Kamara. Le journaliste de RMC Sports ne voit pas le minot partir pour moins de 30 millions d’euros… Cela semble mal embarqué.

« J’avais donné un chiffre ces dernières semaines, j’avais dit que Kamara était valorisé par l’Olympique de Marseille à 40 millions, parce que l’OM aimerait en récupérer 40. Après, à combien il va partir, c’est différent. Le Stade Rennais valorise bien Camavinga à 100 millions tu me diras… L’OM en demande 40, peut-être que ça partira à 32 millions, 30 millions… Je pense que l’OM sera assez dur pour Kamara. » Mohamed Bouhafsi – Source: Twitch Philousports (27/05/2021)

Considéré comme le Dybala turc en 2018 et auteur d’une superbe saison avec l’AS Roma, Cengiz Ünder est cité par Fabrizio Romano comme l’une des pistes de l’OM.

A la recherche de joueurs pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille se serait penché sur Cengiz Ünder, sous contrat avec l’AS Roma.

Après avoir explosé à Basaksehir, l’international turc a signé un contrat dans le club italien contre un chèque de 5 millions d’euros. Depuis, il s’est fait un nom en Europe avec notamment de belles performances lors de la saison 2018/2019.

Prêté à Leicester la saison dernière, il a eu plus de mal en Premier League où il n’a joué que 17 matchs pour un seul but. De retour d’Angleterre, il pourrait quitter l’Italie définitivement. L’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements pour récupérer le jeune turc âgé de 23 ans.

Considéré comme le Dybala turc par la presse italienne, il peut jouer sur les deux ailes ou au poste de numéro 10. Gaucher comme l’Argentin, il a une très bonne finition et est précieux dans ses dribbles. Sa valeur marchande est situé autour de 18 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

OM and Roma are in advanced talks for Pau Lopez, loan with buy option around €15m. OM asked also for Cengiz Ünder, he’s back to Roma after loan spell at Leicester. 🔴 @DiMarzio #OM #Roma

Rui Patricio will be Pau Lopez replacement – negotiation at final stages with Wolves.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2021