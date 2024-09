Mbemba, Ounahi, Bakola… Les 3 infos mercato OM de ce mardi 3 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce mardi 3 septembre 2024, nous évoquons les dossiers Mbemba, Ounahi et Bakola.

1 – Mercato OM : Mbemba assume son choix !

Alors qu’il pouvait encore filer en Arabie Saoudite jusqu’à lundi soir, Chancel Mbemba va rester olympien à l’issue de ce mercato estival. Le défenseur a été trop gourmand et a fait reculer Al Shabab dans les négociations.

Chancel Mbemba a été mis de côté, le défenseur de 30 ans n’avait plus qu’un an de contrat et il espérait récupérer un gros contrat. Le club d’Al-Shabab était prêt à lui offrir un beau salaire, mais ce dernier ne voulait pas entendre parler d’une indemnité de transfert afin de récupérer l’intégralité des fons. L’Equipe le précise ce mardi . « Le club saoudien avait une enveloppe gourmande pour concrétiser sa venue, mais le défenseur international congolais et l’OM ont eu des positions opposées sur sa répartition, si on peut utiliser cet euphémisme… Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mbemba ne sera pas réintégré dans le groupe de De Zerbi, et lui se dit prêt à être écarté pendant un an. »

Mbemba se dit prêt à être écarté pendant un an

Dans le loft depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba risque de végéter une année entière dans le groupe des indésirables. Al Shabab ne s’est pas aligné sur la contre-proposition du défenseur de l’OM, qui demandait 5 millions d’euros de salaire + une prime de 3 millions à la signature. Selon Mathieu Grégoire, le désaccord est dans le fait que Al Shabab dispose d’une enveloppe pour ce deal, Mbemba estime qu’il a le droit de toucher toute cette enveloppe tandis que l’OM veut une partie de cette enveloppe. Sachant que la ligue saoudienne a décidé d’avancer la fermeture du marché des transferts au 2 septembre, sauf grosse offre Mbemba devrait rester à l’Olympique de Marseille.

Pr être précis, parce qu’il manque un élément essentiel : Al Shabab a une enveloppe pour le deal, et ne refuse donc pas la contre-proposition de Mbemba. Le désaccord est entre Mbemba, qui estime qu’il a droit à toute cette enveloppe, et #OM, qui veut une partie de cette enveloppe https://t.co/SPMfHhVyS1 — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 2, 2024

Désaccord Mbemba / Al Shabab !

En effet, selon les informations de l’Equipe, Jordan Veretout aurait accepté un contrat de 2 ans en baissant son salaire, cependant, il attend un geste de l’OM pour compenser cette perte. Le quotidien sportif précise que « le club rhodanien s’est mis d’accord avec le milieu international français (31 ans) sur un contrat de deux ans, mais pas encore avec l’OM. L’ancien Nantais a accepté une baisse importante de salaire pour rejoindre Lyon mais il aimerait que les Marseillais puissent combler une partie de ce manque à gagner. Les deux équipes dirigeantes négocient alors que Marseille souhaitait vendre son joueur pour 8 M€. Les Lyonnais ont envoyé ce lundi une deuxième offre à Marseille. » Si le milieu de terrain mais aussi Chancel Mbemba (en négociation avec Al Shabab) quittent l’OM, le club va-t-il tenter de recruter un joker comme Assignon par exemple ?

info @lequipe

Jordan Veretout est d’accord avec l’OL sur la base d’un contrat de 2 ans. Il consent à une importante baisse de salaire pour venir en joker, mais il voudrait que l’OM compense en partie ce manque à gagner. L’OL a adressé une offre ce matin. https://t.co/0hapNHnmNn — hugo (@hugoguillemet) September 2, 2024

2 – Mercato OM : Ounahi vers le Pana !

Alors que Veretout tente de rejoindre Lyon, Ounahi est visés par plusieurs clubs, l’OM aurait même trouvé un accord avec deux clubs du championnat grec !

En effet, selon Footmercato « l’OM a trouvé un accord avec l’Olympiakos et le Panathinaikos pour un prêt d’Azzedine Ounahi. C’est désormais au joueur de choisir son futur club. » Selon l’Equipe, le milieu de terrain marocain devrait rejoindre le Pana dans le cadre d’un prêt payant de 0,5M€ assorti d’une option d’achat de 11,5M€.

Accord avec l’Olympiakos et le Panathinaikos pour Ounahi

🚨Excl #mercatOM 🔵⚪️🇲🇦

🔐l’OM a trouvé un accord avec l’Olympiakos et le Panathinaikos pour un prêt d’Azzedine Ounahi

🔜c’est désormais au joueur de choisir son futur club Plus d’infos à venir sur @footmercato pic.twitter.com/8egfIMu0RZ — Sébastien Denis (@sebnonda) September 3, 2024

Le mercato de l’OM n’est pas fini, avec des rumeurs transferts concernant le loft, Veretout, Mbemba, c’est au tour d’Ounahi d’être sur le départ. Dans un entre deux depuis le début du mercato, le Marocain n’était pourtant pas dans le loft, pour autant Roberto De Zerbi ne comptais sur lui non plus. L’OM lui a peut-être trouvé une porte de sortie malgré la clôture du mercato dans la plupart des championnats. Convoqué avec les Lions de l’Atlas, Ounahi est en discussions avec le Panathinaïkos dont le mercato ferme le 11 septembre. Le milieu de terrain se remet à peine de sa longue blessure au pied.

Azzedine Ounahi arrive au rassemblement des Lions de l’Atlas…

Le joueur est en discussion actuellement avec le Panathinaikos pic.twitter.com/edrLeu8XG2 — Hakim (@Z_hakos) September 2, 2024

Ounahi discute avec le Panathinaïkos !

3 – Mercato OM : La Provence confirme pour Bakola !

Darryl Bakola va bien signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille pendant la trêve internationale ! Selon le clan du joueur, cette décision n’est pas liée à l’aspect économique, la Provence confirme un contrat de 3 ans !

En effet, selon la Provence, Darryl Bakola va bien signer aujourd’hui un contrat de 3 ans avec l’OM. Il réintégrera ensuite le groupe de Roberto De Zerbi ! » Bakola n’a que 16 ans, il s’est illustré la saison dernière lors du superbe parcours et de la victoire en Coupe Gambardella. A lui maintenant de trouver sa place en haussant son niveau de jeu avec les pros…

Il va signer son premier contrat professionnel ce mardi matin 👉 https://t.co/h9BxiaxDwc pic.twitter.com/mrAyIPfBP3 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 3, 2024

Après qu’Enzo Sternal a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2027, c’est au tour de Darryl Bakola. Malgré des désaccords le mois dernier, Le natif de Clichy, vainqueur de la coupe Gambarella en mai dernier, pourrait bien continuer l’aventure marseillaise.

Bakola : un avenir finalement à l’OM

Malgré des discussions animées entre l’entourage de Darryl Bakola et les dirigeants olympiens le mois dernier, l’espoir français pourrait finalement intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Pour rappel, le clan du natif de Clichy reprochait à l’Olympique de Marseille de l’avoir trimballé à tous les postes, sauf le sien : milieu de terrain. Le club des Bouches-du-Rhône soupçonnait un accord entre le joueur de 16 ans et une autre équipe. Une date butoir avait même été imposée début août : si Bakola n’avait pas signé de contrat professionnel avant cette date, il ne pourrait plus d’entraîner avec De Zerbi.

« Cela n’a jamais été une question d’argent »

🚨INFO MZ : Gros optimisme dans le dossier Darryl Bakola ! Le joueur devrait potentiellement prolonger son contrat avec l’OM au cours de la trêve internationale ! « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie-t-on dans l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses… pic.twitter.com/AbLlX0wU3b — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 1, 2024

Selon Massalia Zone sur X, Darryl Bakola pourrait bel et bien prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille , et ce pendant la trêve internationale. « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses proches voulaient « rendre au club tout ce qu’il lui a apporté. »

