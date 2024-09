Mbemba : tout ça pour ça ?

Chancel Mbemba a révélé la signification de sa mystérieuse vidéo qu’il a publiée mercredi dernier. Il s’agit d’un teaser faisant la promotion de sa série documentaire autobiographique. Cette sortie fait débat sur les réseaux sociaux.

Chancel Mbemba est toujours dans le « loft ». La situation du défenseur central congolais est compliquée à l’Olympique de Marseille, depuis son altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia.

La publication de Mbemba

Chancel Mbemba 🇨🇩 a posté un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux !!! 👀 A votre avis, ça correspond à quoi ? 🤔 pic.twitter.com/PJM3gy7H2B — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 4, 2024

Pour rappel, Chancel Mbemba avait partagé une vidéo énigmatique sur son compte X (anciennement Twitter). On y voit le joueur, marchant face à une lumière blanche qu’il approche peu à peu. La vidéo ne contient pas de paroles, seulement une date : le 8 septembre 2024. Les internautes pensaient que l’international congolais allait faire une annonce concernant son avenir, mais il n’en est rien.

Un documentaire controversé…

MENTALITÉ MBEMBA – Série documentaire | Teaser officielhttps://t.co/7dCDPl1qO1 Je suis heureux de vous annoncer la sortie de ma série documentaire autobiographique. Elle a été produite au cours des deux dernières saisons. — Chancel Mbemba (@mbemba22) September 5, 2024

Ce matin, Chancel Mbemba a révélé la vraie nature de sa mystérieuse vidéo. Il s’agit d’un teaser faisant la promotion de sa série documentaire autobiographique (en 3 épisodes), produite au cours des 2 dernières saisons. Sous sa publication, les commentaires sont partagés. Certains soutiennent le Congolais. D’autres, soulignent la gaucherie de sortir un tel projet, pendant cette période de tension entre lui et l’OM. « Tu es un clochard. Va te remplir les poches en AS au lieu de le faire sur YouTube », fustige un internaute. « Je pense que c’est très maladroit de sortir ça maintenant », estime un autre. « En fin de carrière, à la retraite, ça serait bien plus cohérent. Dans la situation actuelle, avec une image très contestable, c’est le pire choix possible… Tu as raté ta sortie et ça devient glauque », conclut-il.

À lire aussi : Mercato OM : « Il n’avait pas envie de se battre »

À lire aussi : Mercato OM : le message de Veretout adressé aux supporters marseillais !