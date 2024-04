McCourt, une nouvelle fois absent ! Longoria et Benatia ont refusé une offre pour Balerdi ? L’OM était proche de signer cette pépite barcelonaise ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : McCourt, une nouvelle fois absent ! Longoria et Benatia ont refusé une offre pour Balerdi ? L’OM était proche de signer cette pépite barcelonaise !

McCourt, une nouvelle fois absent !

Ce jeudi l’OM affronte Benfica au Vélodrome. Une nouvelle fois, le propriétaire Frank McCourt devrait être absent de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi Benfica au Vélodrome pour le 1/4 de finale retour d’Europa League. Pour ce match, L’Equipe nous informe que Frank McCourt ne sera pas présent. Le propriétaire du club est absent de ce grand rendez-vous, au grand désarroi des supporters marseillais.

Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, ne devrait pas être au Vélodrome, jeudi soir, pour le quart de finale retour de Ligue Europa entre les Marseillais et Benfica

Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt

« J’en veux à Frank McCourt. Souvent j’ai mis en avant le fait qu’il mettait de l’argent, qu’il a acheté le club pour peu d’argent par rapport à sa fortune qui est aux alentours des 2 milliards. Ça fait de l’argent quand même. Il est classé 2000e mondial. L’OM n’a pas un propriétaire qui n’a pas d’argent. Souvent, on a dit qu’il avait peu de moyen. Non, c’est juste qu’il n’a pas envie de mettre plus. Il a de l’argent, il pourrait, explique Rothen sur RMC. Et quand tu as acheté le club pour 50/60 millions d’euros, quand tu vois sa fortune, ce n’est pas beaucoup. Alors bien sûr, il a investi des pertes. Tous les ans il doit mettre de l’argent mais c’est même ridicule par rapport à sa fortune et par rapport à l’OM. Je lui en veux surtout cette année. La stratégie de Pablo Longoria, aucune stabilité qui est récurrente à Marseille. On ne peut pas construire ni garder les joueurs. On m’a expliqué que les joueurs ne pouvaient pas rester à cause des offres mirobolantes sur certains mecs qui ont brillé sur un an… Sauf que oui, il peut les retenir. Il faut juste avoir l’envie de le faire, de construire. Et McCourt, réagit un peu trop comme l’Américain qui découvre l’OM mais qui ne met pas l’OM tout en haut. L’OM, avec cette ferveur-là, mérite d’avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs. »

Longoria et Benatia ont refusé une offre pour Balerdi ?

Devenu l’un des cadres de cette équipe marseillaise, Leonardo Balerdi commence à attirer les convoitises des autres clubs. L’Equipe affirme qu’une offre a été refusée cet hiver.

Après la confirmation de son talent cette saison, Leonardo Balerdi commence à intéresser des clubs européens. L’Equipe explique ce jeudi à quelques heures d’un grand rendez-vous au Vélodrome face à Benfica que le jeune argentin a été la cible d’une offre lors du mercato d’hiver.

En effet, le quotidien sportif nous informe que le défenseur a fait l’objet d’une offre du Napoli lors de la dernière fenêtre de transfert. Finalement, l’OM a préféré refuser les avances du club italien et a conservé son joueur. Cet été, il devrait être difficile de retenir l’Argentin si des offres arrivent sur la table… Et si l’OM ne dispute aucune compétition européenne.

Balerdi un cadre? Tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui — S.Guy

Dans un débat avec un supporter marseillais sur RMC, Stéphane Guy a trouvé le moyen de critiquer une nouvelle fois Leonardo Balerdi sur son niveau. Il déplore notamment que l’on considère ce joueur comme un cadre du club et affirme que cela montre le manque d’ambition des Marseillais.

Stéphane Guy « Considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, c'est que l'OM n'a aucune ambition. »

« Prier pour que Balerdi soit titulaire et en capacité de jouer? Moi ça me fait rire quand j’entends ça, lance Stéphane Guy avec le sourire. Je comprends, je comprends la problématique du moment mais… Si tu m’avais dit il y a un an qu’on allait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça c’est tout. Si tu commences à considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, un joueur phare… C’est qu’effectivement, tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui. Là ce n’est pas la problématique du moment, je comprends notre auditeur qui dit qu’il faut avoir des joueurs habitués à jouer à leur poste et fiable. »

L’OM était proche de signer cette pépite barcelonaise !

Conseillé du jeune Mikayli Faye, Mamadou Lamine Ba est revenu sur l’accélération fulgurante de la carrière de son neveu dans une interview accordée à Sport News Africa. L’occasion de clarifier l’avenir du défenseur central du FC Barcelone, un temps annoncé à l’Olympique de Marseille.

Au Sénégal, Mikayli Faye était considéré comme une jeune pépite. La presse l’envoyait à l’OM dans le cadre du partenariat avec Diambars. Dans un entretien accordé à Sport News Africa, Mamadou Lamine Ba est revenu sur le parcours du défenseur central de 19 ans.

« On était prêts à reverser une partie du salaire de Mikayil s’il signait à l’OM »

De Diambars au Barça, la trajectoire de Mikayil Ngor Faye. Entretien XXL avec son oncle et conseiller

– Conflit avec Diambars

– Pressions subies

– Divorce avec l’OM

– Arrivée au Barça et avenir

« Nous voulions des garanties pour l’avenir. On était même prêts à faire des sacrifices sur des primes à la signature ou reverser une partie du salaire de Mikayil s’il signait en Europe, à l’OM ou ailleurs, a affirmé Lamine Ba. Mais Diambars était dans d’autres préoccupations et m’a dit qu’il n’est pas leur priorité. Leur priorité c’est l’académie. De l’autre côté aussi, Marseille aussi nous a dit la même chose : que « Mika » n’était pas leur priorité. Le partenariat OM – Diambars allait déjà mal et Longoria était tourné vers d’autres dossiers. A ce moment-là, leur priorité était de prolonger Payet et Thauvin. Face à cette situation, il fallait créer le divorce car il allait de l’avenir de mon neveu… Marseille va finalement revenir avec de meilleurs sentiments plus tard. Ils vont même nous envoyer les billets d’avion pour que l’on vienne sur place, mais c’était fini à notre niveau. Il y avait des sollicitations, mais le but était si possible d’éviter les pays francophones. Car souvent les jeunes qui arrivent d’Afrique se laissent aller dès qu’ils arrivent. Ils y retrouvent quelques connaissances ou se font vite des amis et ça peut les détourner de leurs objectifs. La première option était donc un pays où on ne parle pas français pour que la barrière de la langue le pousse d’abord à se concentrer sur le football », a-t-il ajouté.

