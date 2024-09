Medhi Benatia, Benoît Bastien, Ter Stegen, … Les 3 infos OM de ce mardi 24 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce mardi 24 septembre 2024, nous évoquons l’altercation entre Medhi Benatia et Benoît Bastien ainsi que la blessure de Ter Stegen !

1 – OM : Pour Riolo, l’intervention de Benatia ne sert à rien !

Après une sortie médiatique très virulente envers les arbitres français, les polémiques ont fusé ce lundi. Dans l’After Foot Daniel Riolo a tenu à dénoncer les propos de Medhi Benatia.

Les polémiques ont fusé ce lundi après les propos de Benatia dans l’après-match d’OL-OM. Beaucoup condamnent cette sortie médiatique, notamment Daniel Riolo, 24h après dans l’After Foot. « Depuis des années, il y a cette idée dans le foot que ça marche de faire ça. Mais des gens très intelligents comme Jean-Michel Aulas a cru ça. Mais c’est des conneries, il ne faut jamais avoir parlé à des arbitres, ou à froid avec des dirigeants. Ce qu’à faire Eric Roy c’est tout aussi bidon, comme ce qu’avait fait Sylvain Armand. Dans une soirée un peu chaude, j’ai un peu d’indulgence quand t’es sous tension que tu pètes un câble. Va à la commission, prends ta sanction, paye pour ce que tu as fait, mais si 24H après le mec continue de dire qu’il y a complot là je ne comprends pas. », a déclaré le journaliste.

2 – Mercato : le Barça vise une piste estivale de l’OM pour remplacer Ter Stegen ?

Après la lourde blessure de Ter Stegen, l’écartant des terrains pour 8 mois minimum, les Barcelonais se sont mis en quête de son remplaçant. Une piste de l’OM cet été a même été évoqué sur la liste du Barca.

Ter Stegen sera écarté des terrains plus de 8 mois, le gardien du Barça est sorti sur blessure face à Villarreal après une mauvaise réception, victime d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Opéré avec succès, l’Allemand aura du mal à revenir avant la fin de saison. Les dirigeants sont donc partis à la recherche d’un remplaçant à MATS, parmi plusieurs noms dans la liste se trouve un nom familier à l’OM. Il s’agit d’Alvaro Valles, le gardien écarté par Las Palmas était le choix numéro 1 pour remplacer Pau Lopez parti à Gérone. Finalement l’OM s’est rabattue sur Géronimo Rulli qui semble une très belle pioche vu son début de saison. Guillaume Restes, portier toulousain est également sur cette short list barcelonaise.

Alvaro Valles ciblé par le FC Barcelone ?

3 – Les antécédents de Benoit Bastien avec l’OM

Après un carton rouge à la cinquième minute et un penalty avant la mi-temps, Benoit Bastien a encore livré un sacré match ce dimanche. Des bourdes de plus qui s’ajoute à une liste déjà bien longue.

Ce week-end encore, Benoit Bastien a de nouveau su se faire remarquer en arbitrant l’OM face à l’OL. Une nouvelle ombre au tableau dans une liste déjà bien longue pour l’arbitre français. Cette année déjà avec un but injustement refusé à Jordan Veretout face au PSG lors du Classico à domicile. En 2018, également un but refusé à Mitroglou face au PSG également… tiens tiens tiens. En 2015 face à l’OL cette fois il n’a pas accordé un but à Ocampos alors que le ballon était bien rentré.

Benatia dézingue l’arbitre Benoit Bastien !

« Bien sûr que c’est plus que 3 points quand tu es dans le commencement d’un projet. On a montré de bonnes choses en ce début de saison. Ce soir les marseillais devant leur télé peuvent se reconnaître devant cette équipe, ces joueurs et ce coach. Et c’est le but de tous ces changements. Avec l’adversité que l’on a eu aujourd’hui avec M. Bastien, c’est très grave encore ce qu’il fait, la semaine dernière avec Cornelius et encore aujourd’hui. Bravo aux joueurs et au coach. mais il y a aussi trop de choses que l’on ne peut pas laisser passer, chaque semaine te demander « quand est-ce qui vont nous la faire »… Il y a trop de choses qui sont douteuses sur la première mi-temps et sur l’ensemble du match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu que c’était Bastien l’arbitre pour le match, j’étais pas bien. L’année dernière déjà c’était pareil, il suffit de regarder les images. Ce n’est pas normal, ça fait beaucoup. Heureusement que l’on a des mecs courageux et vaillants, », a déclaré le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia.

