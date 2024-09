OM : « Benatia est chaud, mais il ne l’insulte pas ! »

Karim Bennani s’est exprimé sur le plateau de Rothen s’enflamme, à propos de l’altercation entre Medhi Benatia et Benoît Bastien, dimanche soir, à la mi-temps du match entre Lyon et Marseille. Le journaliste « dédouane », en partie, le conseiller sportif marocain.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à l’Olympique de Marseille (2-3), dimanche soir. À la mi-temps, Medhi Benatia s’est emporté face à Benoît Bastien dans les couloirs du Groupama Stadium. Le conseiller sportif de l’OM risque plusieurs matchs de suspension.

« Je vais un peu dédouaner Benatia »

😡 Benatia cible Benoît Bastien A-t-il dépassé les bornes ? ⛔️@KarimBennani_ : « Je trouve que son interview après-match vient un peu effacer l’incident de la mi-temps » #EDG pic.twitter.com/Ndt6jgeUEj — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 23, 2024

Karim Bennani a commencé par défendre Medhi Benatia, concernant l’incident qui a eu lieu dimanche soir à la mi-temps du match entre l’OL et l’OM. « Bien sûr, ce n’est pas une image à montrer aux enfants qui ont été émerveillés par les Jeux olympiques, et qui regardent ensuite un match de football entre Lyon et Marseille », a reconnu le journaliste sportif sur le plateau de L’Équipe de Greg. « Là où je vais un peu dédouaner Medhi Benatia, c’est que quand on regarde le coup de sang à la mi-temps, je ne trouve pas qu’il ait été insultant envers Benoît Bastien », a-t-il ajouté.

« Il ne l’insulte pas ! »

Le journaliste a ensuite poursuivi en citant les propos de Medhi Benatia et en évoquant sa déclaration sur DAZN. « Il est chaud, mais il ne l’insulte pas ! », a rappelé Karim Bennani. « Il dit : « Commencez par nous respecter ! Il faut arrêter de nous prendre pour des cons ! »… C’est différent d’un Sylvain Benoît Armand qui va sur la pelouse pour presque en venir aux mains avec Frédéric Antonetti. Je trouve que son interview sur DAZN, où il est venu s’expliquer […] vient un tout petit peu effacer ce qu’il a fait à la mi-temps », a-t-il conclut.

