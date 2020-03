Menaces d’Aulas envers Eyraud, Le Graët calme le jeu, Maiga confirme des contacts… Les 3 infos OM de ce jour !

FCM vous propose les 3 infos OM qui ont animé la journée… Ce dimanche au menu : Les menaces d’Aulas envers Eyraud, Le Graët calme le jeu et Maiga confirme des contacts avec l’OM !

OM : Désormais Aulas menace Eyraud de plaintes en diffamation… Jusqu’où ira t-il ?

Alors que le pays est en pleine crise sanitaire, Jean-Michel Aulas a décidé de se lancer dans une bataille pour l’annulation pure et simple de la saison de football 2019/20. Une simple suggestion ? Non, le bougre a de la suite dans les idées…

En effet, dès les premières déclarations contraires de Nathalie Boy de la Tour (Présidente de la LFP) et Didier Quillot (Directeur General Executif de la LFP), « JMA » a contre-attaqué sur Twitter.

Aujourd’hui c’est le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud qui l’a contredit. Donc immédiatement, Mr Aulas a décidé de répondre publiquement. Sur Twitter, comme d’habitude. De manière déplacée ? Comme…

@OL @jheyraud Le foot JH n’a jamais été ta meilleure compétence:après avoir proposé d’augmenter ls points pour les buts marqués hors de la surface 😂, les 200m€ de pertes en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP,tu t’exposes à 1 plainte en diffamation car tu as travesti mes propos! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020





@jheyraud Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus!Pour le reste j’espère de tt mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de CLeague et la finale de la coupe.Pour toi JH le + dur commence — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020





Mercato : Ce milieu de terrain de Ligue 1 confirme des contacts avec l’OM !

Dans un entretien accordé à Sportmania, le joueur du FC Metz Habib Maiga a confirmé qu’il y avait, en effet, des contacts avec l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille aurait eu des contacts avec Habib Maiga, milieu de terrain du FC Metz. Celui qui est l’un des meilleurs joueurs de l’actuel 15e de Ligue 1 a été contacté par Sportmania, un média spécialisé dans le football ivoirien et africain.

il y a eu des approches avec mon agent, mais sans suite — MAIGA

Dans son entretien, il a confirmé qu’il y avait des contacts avec l’OM mais qu’il ne souhaitait pas y prêter attention.

» Des approches de l’OM ? (Il éclate de rire) J’ai effectivement entendu ça. Si ça m’intéresse ? C’est l’Olympique de Marseille. C’est un gros club… Mais pour l’instant, comme je l’ai déjà dit, je me sens bien à Metz. Je confirme qu’il y a eu des approches avec mon agent, mais sans suite. Je préfère ne pas m’attarder là-dessus »

Habib Maiga – Source : Sportmania

#FCMetz : Habib Maïga intéressé par l’Olympique de Marseille ? Un des meilleurs éléments du FC Metz cette saison, Habib Maïga a été annoncé à l’Olympique de Marseille cet hiver. Interrogé par Sportmania, le milieu de terrain ivoirien a confirmé l’info.https://t.co/w95TLvI8pe pic.twitter.com/JzEXKHnLYK — Africa 🔝 Sports (@AfricaTopSports) March 15, 2020

Ligue 1 / OM vs Lyon : Le Graët appelle au calme et tacle Aulas !

Sur Téléfoot ce dimanche, Noël Le Graët s’est exprimé sur la polémique entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Il appelle au calme et n’a pas manqué de mettre un petit tacle au dirigeant lyonnais…

Après la proposition de Jean-Michel Aulas de rendre cette saison blanche et de conserver les équipes actuellement qualifiées en Ligue des Champions pour la saison prochaine, de nombreux dirigeants du football français ont réagi.

je trouve ça assez ridicule, stupide et maladroit — LE GRAËT

Jacques-Henri Eyraud a publié une tribune dans le JDD pour répondre à cette suggestion peu conventionnelle. Ce dimanche dans Téléfoot, Noël Le Graët, président de la FFF, a demandé aux deux dirigeants de stopper cette polémique et a mis un petit tacle à Jean-Michel Aulas.

« Je leur demande donc de se calmer et d’être digne dans leurs déclarations qui n’ont aucun sens et qui ne grandissent pas. Ce sont deux grands dirigeants et ils montrent qu’ils ont de bonnes équipes. Enfin, vouloir gagner une place européenne parce qu’il y a un virus ne me paraît pas être quelque chose de très qualitatif. Alors je répète ce que j’ai dit de façon très claire pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté. La Fédération est seul maître du jeu sur le futur. Et lorsqu’il y aura des gens ou des clubs à désigner, seule la Fédération est habilitée après consultation de la Ligue. Ne perdons pas de temps, ne soyons pas ridicules. Aujourd’hui, le combat, c’est le virus. (…) L’autre combat, qui joue une coupe d’Europe, c’est stupide ! On a un peu de temps et la personne qui ne souhaite pas rester dans cette ligne viendra me voir, parce que je trouve ça assez ridicule, stupide et maladroit, et pas adapté aujourd’hui à ce qui se passe sur le terrain. »

Noël Le Graët – Source : Telefoot