Mercato : 14 départs à Chelsea, des opportunités pour l’OM ?

Selon Foot Mercato, Chelsea serait le club le plus dépensier de ce mercato estival, avec près de 261 millions d’euros utilisés. Le club londonien doit donc vendre. L’OM pourrait y trouver son bonheur.

Chelsea est le club le plus dilapidateur de cette période de transferts. Les huitièmes du championnat anglais disposent désormais d’un effectif de 52 joueurs. Enzo Maresca, le coach des Blues, exprime son inconfort par rapport à cet effectif démesuré.

« Je travaille avec 21 joueurs »

Enzo Maresca explique avoir un effectif trop important par rapport au nombre d’hommes qu’il fera jouer. « Seulement 11 joueurs joueront, c’est quasiment impossible de les garder tous heureux », assure le coach de Chelsea en conférence de presse. « J’essaie toujours d’être honnête avec chacun d’eux. Le bruit est plus extérieur parce que je travaille avec 21 ou 22 joueurs depuis que nous sommes de retour des États-Unis. Je ne travaille pas avec 42 ou 43 joueurs et plus de 15 joueurs s’entraînent à part. Ce n’est pas le désordre que l’on pourrait croire vu de l’extérieur. Absolument pas. Ils peuvent même avoir un contrat de 20 ans, ce n’est pas mon propos. Je m’en fiche. Je suis juste là pour prendre les bonnes décisions pour l’équipe. C’est le onze de départ que nous voulons, l’équipe que nous voulons. Je ne travaille pas avec 42 joueurs. Je travaille avec 21 joueurs. »

Des opportunités pour l’OM ?

Chelsea veut encore vendre 14 joueurs !https://t.co/r7Ba6NdT6W — Foot Mercato (@footmercato) August 27, 2024

En cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille a 2 priorités : Kiliann Sildillia et Neal Maupay. Le club phocéen pourrait se tourner vers Chelsea si le transfert de l’attaquant d’Everton n’aboutit pas. Selon les informations de Foot Mercato, le dossier principal des Blues concerne la vente de Raheem Sterling à cause de son salaire trop élevé. L’attaquant jamaïco-britannique comptabilise un total de 14 buts et 7 passes décisives, en 58 matchs avec Chelsea. Du haut de ses 29 ans, l’ancien joueur de Liverpool et Manchester City pourrait devenir le leader de l’attaque marseillaise grâce à son expérience et sa maturité.

Les gardiens Djordje Petrovic (24 ans) et Lukas Bergstrom (21 ans) mais aussi les défenseur, Trevoh Chalobah (25 ans), Ben Chilwell (27 ans), les milieux Alex Matos (19 ans), Harvey Vale (20 ans), Carney Chukwuemeka (20 ans) sont poussés vers la sortie, tout comme l’attaquant Romelu Lukaku (31 ans) qui a rejoint le Naopli. Raheem Sterling (29 ans), David Datro Fofana (21 ans), Ângelo Gabriel (19 ans) et Deivid Washington (19 ans) sont aussi annoncés partants…

