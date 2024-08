Mercato OM : où en est la piste Sildillia ? Fabrizio Romano révèle les dernières infos !

Kiliann Sildillia n’est plus la priorité de l’OM selon La Provence, les dirigeants marseillais prioriseraient trois postes, parmi lesquels ne figurent pas celui de latéral droit. Fabrizio Romano affirme cependant que les dirigeants ont fait une nouvelle offre pour le défenseur de Fribourg !

Après de nombreuses arrivées au cours de ce mercato, l’Olympique de Marseille doit faire de la place dans ses rangs avant de recruter d’autres joueurs. L’OM occupe la première place de Ligue 1 après la première journée, mais le plus dur reste à faire. Les olympiens doivent finir la période de transferts en beauté, pour s’assurer une place en haut de tableau.

D’après Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais n’ont pas oublié la piste menant à Kiliann Sildillia. Ils auraient formulé une nouvelle offre à Fribourg pour récupérer le Français. Le joueur l’a une nouvelle fois assuré, il ne veut rejoindre que l’OM. Les clubs discuteraient donc pour trouver une solution afin de faciliter le départ du défenseur en prêt avec OA.

Sildillia only wants OM. 🤝🏻 pic.twitter.com/tgSO0uA4ke

Freiburg have now open doors to a departure as clubs are discussing to find a solution.

Negotiations over loan with obligation to buy clause.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent third bid to Freiburg for Kiliann Sildillia.

Les Marseillais foncent sur Jonathan Rowe de Norwich. L’ailier anglais est très motivé à l’idée de rejoindre l’OM. Les négociations continuent entre les deux clubs. La direction olympienne aurait fait une offre de 15M€ d’après The Telegraph. Fabrizio Romano confirme et donne des détails.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.

Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.

Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY

