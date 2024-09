Mercato : Ben Arfa avait signé à l’OM, mais il était poussé ailleurs avant d’exploser…

Fabien Richard a expliqué comment le travail de Hatem Ben Arfa lui a permis d’éviter un transfert vers l’AS Saint-Etienne, mardi dernier sur le plateau de l’After Foot. Il évoque les capacités physiques de l’international français ainsi que sa détermination.

Hatem Ben Arfa a joué dans les plus grands club français : Olympique Lyonnais (4 ans), Olympique de Marseille (3 ans), Paris Saint-Germain (2 ans), etc. Le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) est considéré comme l’un des joueurs français les plus talentueux de sa génération, mais sa carrière a été entachée par son comportement impulsif.

Hatem était dans le trou complet

😅 Fabien Richard, ancien préparateur physique de Ben Arfa, explique qu’il était tout proche de signer… à l’ASSE : 🗣 « L’OL voulait le vendre à l’ASSE. Et il s’est mis à bosser comme un fou. C’est devenu une machine. » pic.twitter.com/2vTAmaF9ye — After Foot RMC (@AfterRMC) September 24, 2024

Fabien Richard, préparateur physique spécialisé dans l’individualisation des joueurs, raconte sur RMC Sport comment Hatem Ben Arfa est parvenu à éviter un transfert vers l’AS Saint-Étienne. « J’avais gravi tous les échelons de mon club amateur, j’avais entrainé et joué dans toutes les équipes et j’avais eu des propositions de clubs que j’avais refusées parce que ça ne me plaisait pas », explique-t-il. « J’ai tenté un truc et Karim Djaziri, à l’époque agent de Karim Benzema et Hatem Ben Arfa, m’avait répondu. Hatem était dans le trou complet. L’Olympique Lyonnais voulait le vendre pour une poignée d’euros à Saint-Etienne, l’ennemi juré. »

Ben Arfa, c’était une machine !

Le préparateur physique poursuit en parlant de la quantité de travail réalisé par l’international français. « C’était un très jeune joueur », rappelle Fabien Richard. « Il s’est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu’Hatem Ben Arfa, quand il bossait, c’était une machine, vraiment un truc de fou ! Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi mais par ce qu’il met en place, il explose : sélection en équipe de France, départ à l’Olympique de Marseille pour 12 millions d’euros. L’aventure était lancée. »

