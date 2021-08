À la quête d’un attaquant pour préparer le départ de Dario Benedetto, l’OM multiplie les pistes. De son côté, Andy Delort se verrait bien du côté de Marseille. Toutefois, il n’existerait aucune négociation avec Montpellier à ce jour.

Alors que la fin du mercato estival se rapproche, Pablo Longoria a ciblé les deux priorités de l’OM. Toujours sans latéral droit dans l’effectif, il serait sur le point de boucler le retour de Pol Lirola. Par ailleurs, un autre dossier serait la priorité du président olympien. En effet, Dario Benedetto serait sur le point d’être prêté à Elche. De ce fait, Pablo Longoria multiplie les pistes afin de trouver son successeur pour devenir la doublure d’Arkadiusz Milik cette saison. Dernièrement, plusieurs noms d’attaquants ont été associés au club phocéen. Parmi eux, Willian José, Cyle Larin, Alexander Sorloth et Ike Ugbo plus récemment. Si les dossiers menant à Alexander Sorloth et à Ike Ugbo semblent les plus avancés, rien n’est encore joué.

Andy Delort tenté par l’OM ? Pas de discussions pour l’instant…

À en croire les informations révélées par L’Equipe, un autre attaquant se serait ajouté à la liste des rumeurs. Alors qu’il pourrait partir de Montpellier cet été, Andy Delort se verrait bien évoluer du côté de l’Olympique de Marseille cette saison. À 29 ans, le natif de Sète serait emballé par un nouveau challenge et celui du club phocéen semble l’attirer parfaitement. Toutefois, le quotidien sportif révèle qu’il n’y aurait aucune discussion entre l’OM et Montpellier pour l’international algérien. En effet, il s’agirait à ce stade d’une aspiration du joueur ainsi que de son entourage. Après avoir vu ça, reste à savoir si Pablo Longoria comptera se positionner sur le dossier Andy Delort. Une chose est sure, le président olympien ciblerait plus des profils plus jeunes tandis que Jorge Sampaoli préfère les profils plus expérimentés.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

À l’issue de la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria s’était exprimé sur le mercato. Il avait annoncé qu’il était loin d’être terminé et que d’autres arrivées étaient à prévoir. Alors que Pol Lirola est sur le point d’arriver, le président olympien se lance désormais à la quête d’un attaquant.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/2021)