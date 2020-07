Mercato Concurrent OM : Un Rennais dans le viseur du PSG, Monaco grille le LOSC, Thiago Mendes pisté ?

FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes.

Un Rennais dans le viseur du PSG !

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas lancé son mercato d’été. Après avoir officialisé plusieurs départs, le PSG devrait maintenant s’activer du côté des arrivées. Leonardo pourrait s’orienter vers des joueurs de Ligue 1…

Une cible du Stade Rennais

Selon L’Equipe, le PSG ciblerait un jeune international Espoirs français. Faitout Maouassa (21 ans), latéral gauche du Stade Rennais. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec Rennes, le jeune joueur va devoir tranché pour son avenir dès cet été. Le Paris Saint-Germain aurait la volonté de recruter un ou deux joueurs formés en France. D’une part pour des raisons financières mais aussi pour s’aligner sur le règlement de l’UEFA concernant la liste des 25 joueurs inscrits pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Cependant, le Rennais a été aussi annoncé dans le viseur de Manchester United ces dernières semaines…

Monaco grille le LOSC pour un talentueux jeune sénégalais ?

L’AS Monaco et le LOSC ont repéré le même joueur. Les deux clubs sont à la recherche de nouveaux jeunes talents. Et à en croire les dernières informations ils auraient cochés le nom du même joueur…

Le LOSC et l’AS Monaco à la lutte pour Franck Kanouté

Selon Sky Sports, Franck Kanouté (21 ans) intéresserait l’AS Monaco et le LOSC. Le jeune milieu de terrain sénégalais de Cosenza (18 titularisations en Serie B), est prêté par Pescara. Son prêt est assorti d’une option d’achat à hauteur de 4 millions d’euros. Mais son avenir est lié au maintien ou non de Cosenza en Série B. Selon une source proche du dossier, le joueur aurait donné son accord à l’AS Monaco. Les négociations seraient même très avancées entre Monaco et Pescara où il retournera dans deux mois. Un prêt vers le FC Bruges, club partenaire de l’AS Monaco, aurait même été évoqué…

Wolfsburg sur la piste Thiago Mendes (Lyon) ?

Arrivé à l’OL l’été dernier en provenance du LOSC pour 25 millions d’euros, Thiago Mendes pourrait déjà quitter le club après une saison. Le milieu de terrain brésilien intéresserait le club allemand Wolfsburg…

L’OL NE DEMANDERA PAS MOINS DE 25 MILLIONS D’EUROS…

Selon le site brésilien Globoesporte, Wolfsburg s’intéresserait au milieu de terrain de l’OL, Thiago Mendes. Recruté à l’été 2019 par Lyon au LOSC, le Brésilien n’a pas réussi à s’imposer à Lyon. Avec le départ de Lucas Tousart vers le Hertha Berlin, le club rhodanien n’est pas spécialement vendeur pour Mendes. Jean-Michel Aulas n’entendrait pas brader son joueur et voudrait récupérer la somme dépensée il y a de cela un an (25 millions d’euros), ce qui pourrait bien être rédhibitoire pour le club allemand. Le milieu de terrain lyonnais a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, pour sept passes décisives. Thiago Mendes est encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, affaire à suivre…