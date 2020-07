Mercato Concurrent OM : Un attaquant de Lyon vers le PSG, Un joueur déjà d’accord avec le LOSC, Transaction entre Nice et Lens…

FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes.

Un attaquant de Lyon pisté par le PSG ?

Moussa Dembélé attire les convoitises. L’attaquant de 23 ans connaît sa deuxième saison avec Lyon. Le joueur serait plus que jamais sur le départ. D’après les informations du site Foot Mercato, le Paris Saint-Germain pourrait même envisager de passer à l’action…

Le PSG comme tête d’affiche

Le PSG envisagerait de faire de Moussa Dembélé une doublure au poste de numéro 9. Afin de pallier le départ d’Edinson Cavani, Dembélé serait une piste étudiée par le club francilien. L’attaquant français de 23 ans a déjà inscrit 42 buts en 88 matchs toutes compétitions confondues avec Lyon. Cependant, Juninho s’est exprimé à ce sujet et affirme toujours qu’il n’y a rien de concret.

« Moussa Dembélé et Houssem Aouar font partie des meilleurs joueurs de l’équipe mais ce sont des cas différents. Si on reçoit des propositions, on va analyser. Moussa a fait une bonne saison, il a encore une marge de progression, il nous apporte beaucoup et marque beaucoup. Deux joueurs importants. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on cherchera des remplaçants, du même niveau j’espère, on a déjà discuté avec le président. »

Juninho – Source : Foot Mercato (08/07/2020)

Un joueur déjà d’accord avec le LOSC ?

Le LOSC pourrait bientôt officialiser les départs de Gabriel et Victor Osimhen vers le Napoli. Une transaction qui pourrait atteindre 100 millions d’euros. Une somme astronomique qui aurait même poussé Naples à proposer deux de ses joueurs afin de faire baisser la somme. Le départ de Victor Osimhen laisserait un énorme vide en attaque. Le LOSC s’active à lui trouver un remplaçant…

Une offre de 25 millions d’euros

Selon L’Equipe et RMC Sport, Jonathan David serait très proche du LOSC. L’attaquant canadien de La Gantoise aurait même déjà donné son accord aux dirigeants lillois. Séduit à l’idée de jouer en Ligue 1, le joueur a réalisé une saison pleine en Belgique (23 buts et 10 passes décisives en 40 matchs disputés). Une offre lilloise de 25 millions d’euros aurait même était transmise au club belge. Les négociations sont toujours en cours, La Gantoise réclamant une somme entre 30 et 35 millions pour son attaquant vedette…

Une belle vente pour l’OGC Nice !

Selon Nice Matin, Ignatius Ganago (21 ans) devrait s’engager avec le RC Lens. L’officialisation du transfert devrait intervenir dans les prochaines heures. Le montant du transfert devrait être de l’ordre de 6 millions d’euros. Le jeune attaquant nicois auteur de trois buts cette saison, devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours.

6 millions d’euros dans les caisses de l’OGC Nice

Comme l’OGC Nice, le RC Lens est très actif sur ce mercato estival. En effet, Ignatius Ganago, attaquant camerounais devrait être après Jonathan Clauss, Wuilker Faríñez, Loïc Badé et Facundo Medina la cinquième recrue du club nordiste.