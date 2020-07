Mercato concurrents OM : 20M€ du Real pour un joueur de l’OGC Nice, départ de Lyon pour un jeune, un champion du monde de retour à l’AS Monaco

Tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Ce mardi au programme : Real Madrid prêt à mettre 20M€ sur un joueur de l’OGC Nice, ce jeune attaquant souhaite quitter Lyon et un champion du monde de retour à l’AS Monaco.

FC Marseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. L’OGC Nice pourrait voir l’un de ses meilleurs éléments quitter le club pour un grand d’Europe…

Arrivé à Nice en juillet 2018, Youcef Atal aura marqué les esprits. Considéré comme l’une des révélations du championnat français, l’international algérien attirerait la convoitise de plusieurs grands clubs européens. Le champion d’Afrique 2019 sous contrat jusqu’en 2023 aurait tapé dans l’œil d’un certain Zinédine Zidane. En effet, le Real aurait fait d’Atal une priorité afin de renforcer de côté droit de la défense.

Avec le prêt d’Alvaro Odriozola au Bayern Munich et la vente d’Achraf Hakimi du côté de l’Inter Milan, le Real Madrid cherche donc à se renforcer au poste de latéral droit cet été. L’entraîneur madrilène souhaiterait obtenir une doublure à Dani Carvajal pour la saison prochaine. D’après les informations de Ok Diario , le Real Madrid serait très intéressé par le joueur de l’OGC Nice. Estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, le prix demander par Nice pour le joueur algérien tournerait autour de cette somme. Le Real Madrid pourrait alors décider de passer à l’action après la Ligue des Champions…

Enrôlé par Lyon il y a un an et demi en provenance de Saint-Priest en National 2, Boubacar Fofana souhaite quitter le club cet été. En cas de vente de Josh Maja aux Glasgow Rangers, les Girondins de Bordeaux seraient intéressé par l’ailier gauche de 21 ans.

RMC Sport annonce en effet que le joueur sait qu’il ne rentrera pas dans les plans de Rudi Garcia et a donc demandé à plier bagage. De quoi susciter l’intérêt de quelques formations comme celui des Girondins de Bordeaux. À noter que le club hollandais d’Utrecht est également sur le coup. En effet, l’intérêt des Glasgow Rangers pour l’attaquant des Girondins de Bordeaux Josh Maja (21 ans) avec une possible indemnité comprise entre 12 et 15 M€ serait dans les tuyaux. Toujours selon RMC Sport, Bordeaux aurait fait de Boubacar Fofana, le remplaçant à Maja. Une offre de 500.000€, pourrait satisfaire Lyon et laisser le jeune attaquant rejoindre la Gironde.

Prêté par l’AS Monaco avec option d’achat à Everton, Djibril Sidibé n’a pas été conservé par le club anglais et retourne donc au sein du club princier.

Everton a publié, ce lundi, sur ses réseaux sociaux, un message dans lequel il remercie Djibril Sidibé et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Le champion du monde 2018 avait été prêté cette saison aux Toffees par Monaco, un prêt payant de 2,5 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 14 millions d’euros. Sidibé est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’AS Monaco et pourrait voir son avenir modifié par l’arrivée de Niko Kovac sur le banc du club princier, en fonction des plans du technicien croate à son égard…

🇫🇷 l Best of luck in your future career, Djibril!

Thank you for your efforts while on loan this season. 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/hAMFvMm7jn

— Everton (@Everton) July 27, 2020