Mercato concurrents OM : Rennes, un départ surprise pour 18 millions d’euros !

Le défenseur central belge Arthur Theate aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al Ittihad. Le club du golf devra verser une somme conséquente au Stade Rennais pour récupérer son défenseur.

C’est le célèbre Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur Twitter, Arthur Theate devrait bien quitter la Bretagne. L’international belge qui vient de disputer l’euro, éliminé par la France en 8e de finale aurait trouvé un accord avec le club saoudien. Il va rejoindre des stars comme Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore le brésilien Fabinho. Rennes devrait récupérer environ 18 millions d’euros dans ce transfert. Le défenseur central de 24 ans est arrivé en provenance de Bologne en 2022 pour environ 20 millions d’euros. Le joueur à passer la visite médicale. Theate devrait s’engager dans le Golfe pour un contrat le 3 ans.

🚨🟡⚫️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.

First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.

24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024