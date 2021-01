Mercato concurrents OM : Benzema, une vague de départ à Rennes, Lyon a trouvé remplaçant de Depay en Liga NOS ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce mardi: Lyon peut croire au recrutement d’un top buteur, une vague de départ à Rennes, Lyon a trouvé remplaçant de Depay en Liga NOS…

Mercato concurrent OM : Lyon peut croire au recrutement d’un top buteur…

Invité du Gones Cast, podcast du média Inside Gones, Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, a évoqué un possible retour de l’attaquant du Real Madrid à l’Olympique Lyonnais.

Karim Benzema s’est révélé à Lyon où il a connu le monde professionnel en 2005. Il inscrit 66 buts en 148 matchs et quitte le club en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Durant ces quatre années, le Français a remporté 4 titres de champion.

« Si Karim Benzema pense à l’OL? Oui, oui je pense, il en a vraiment envie. Il m’en parle régulièrement, il suit tous les matchs. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie, l’OL c’est dans son cœur. Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n’a pas envie de revenir à Lyon et de ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon. Je ne dis pas ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie. » Karim Djaziri – Source : InsideGones (26/01/2021)

Mercato concurrent OM : Une vague de départ à Rennes

Le Stade Rennais fait face à des problèmes financiers et pourrait être contraint de se séparer de quelques joueurs cet hiver. En effet, selon Ouest-France, le club breton aurait même accumulé 40 millions d’euros de pertes en raison de la crise sanitaire et des droits TV…

Grand espoir du Stade Rennais, Yann Gboho (20 ans) devrait partir en prêt cet hiver. Un accord entre Gboho et Nîmes a déjà été trouvé. Il ne reste plus que les deux clubs se mettent d’accord. James Léa-Siliki devrait rallier l’Angleterre et l’écurie anglaise de Watford. En effet, les deux clubs sont en discussion concernant un prêt de six mois assorti d’une option d’achat à la fin de la saison. Georginio Rutter a pris la décision de ne pas prolonger avec son club et aurait annoncé sa décision à ses dirigeants. Le natif de Plescop aurait choisi de rejoindre la Bundesliga où Hoffenheim serait le grand favori pour le récupérer libre cet été. Selon Foot Mercato, Al Shabab aimerait attirer M’Baye Niang sous la forme d’un prêt. Barré par la concurrence, le Sénégalais pourrait envisager un départ vers une destination exotique. Steven Nzonzi devrait rester au Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison. Son entourage aurait confié à Ouest France que « c’est une certitude ». Du côté des arrivés il y a peu de mouvement mais les Bretons seraient en négociations pour faire venir Jean-Paul Boëtius (26 ans), le milieu de Mayence…

Mercato concurrent OM : Lyon a trouvé remplaçant de Depay en Liga NOS ?

L’OL réfléchit sérieusement au remplaçant de Memphis Depay (26 ans) en fin de contrat cet été. Les dirigeants lyonnais cibleraient l’attaquant portugais de Braga, Ricardo Horta (26 ans).

Selon les informations de Simone Rovera et Téléfoot, Lyon s’intéresse au profil de Ricardo Horta. En cas de départ surprise cet hiver de Memphis Depay, le Portugais serait le favori afin de le remplacer. Cependant, le club portugais demanderait 12 millions d’euros pour son joueur. Un prêt avec option d’achat est également à l’étude, son cas sera remis sur la table cet été si Depay ne quitte pas le club en ce mercato. L’attaquant de 26 ans a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions, depuis l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Ricardo Horta a défendu les couleurs de Malaga, entre 2014 et 2016 avant d’être prêté à Braga et signer libre dans le club portugais lors de l’été 2017.