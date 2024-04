Mercato concurrents OM : C’est réglé pour ce cadre du LOSC ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Le LOSC est en forme mais devra rapidement régler des dossiers chauds cet été !

Selon la Gazzetta dello Sport, Naples serait tout proche de trouver un accord avec l’entourage de Jonathan David qui sera libre en juin 2025. L’attaquant aurait dans les main une proposition de contrat de 5 ans assorti à un salaire de 3 M€, soit le triple de ce qu’il gagne à Lille. Le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis espère trouver un terrain d’entente avec le LOSC, qui réclamait 50M€ l’été dernier, aux alentours de 35 M€ plus des bonus. Le club italien pourrait donc récupérer le successeur de Victor Osimhen une nouvelle fois à Lille !

Salaire triplé… Jonathan David c’est fait avec Naples ?

En plus de l’avenir de son coach Paulo Fonseca et de sa pépite en défense Leny Yoro, un autre élément clé de l’équipe va être sollicité.

En effet, selon la La Gazzetta dello Sport , Naples, qui devrait voir partir contre un très gros montant son attaquant Victor Osimhen, pourrait une nouvelle fois se tourner vers Lille pour y trouver son successeur. Jonathan David, auteur d’une belle saison, plaît toujours aussi aux dirigeants napolitains. L’attaquant de 24 ans serait le choix numéro 1 à ce poste mais le LOSC demande 50 millions d’euros ce qui est jugé trop élevé à un an de la fin de son contrat !

Alors que Paulo Fonseca sera libre à la fin de la saison, Olivier Létang ne veut pas encore parler de la saison prochaine avec son coach. « Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. On prépare la saison prochaine mais on ne veut pas en parler, pas encore. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs, restons concentrés là-dessus. »

