Mercato OM : Visé par Longoria, ce coach est intéressé !

Arrivé le 20 février à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset reste évasif concernant son avenir. L’expérimenté coach devrait logiquement être remplacé cet été, et le nom de Paulo Fonseca serait toujours d’actualité d’autant que l’intéressé ne serait pas insensible au projet marseillais…

En effet, selon la Provence, Paulo Fonseca est dans la short list de Pablo Longoria pour cet été. Le coach du LOSC était déjà emballé à l’idée de rejoindre l’OM après l’échec Gallardo et avant le choix Marcelino mais son club avait bloquer ce transfert. L’entraineur portugais, qui sera libre en juin prochain serait toujours sensible à cet intérêt.

Le nom de Paulo Fonseca est toujours bien placé dans l'esprit des dirigeants marseillais ! Déja emballé pour venir l'été dernier avant que Lille ne mette son veto, l'entraineur portugais est toujours sensible à cet intérêt.



Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester à l’OM. L’Équipe a dévoilé cette semaine l’intérêt du board olympien pour Christophe Galtier ou Paulo Fonseca. Invité dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali a évoqué ces deux possibilités.

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list »

« Il faut imposer une stabilité à Marseille »

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaît parfaitement leur style de jeu, a affirmé Attali. On sait quels types de joueurs ils apprécient. On ne partirait pas dans l’inconnu avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis à Longoria de montrer qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, c’est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça. Galtier a toujours travaillé sur la durée hormis à Paris car cela est trop compliqué dans ce club. Il faut imposer cette stabilité « , a ajouté le journaliste.

