Mercato concurrents OM : Cette recrue importante de l’OL regrette d’être venu cet été ?

Le Galatasaray a cédé temporairement Wilfried Zaha à l’Olympique Lyonnais. Le montant du prêt s’élève à trois millions d’euros pour une durée d’un an. L’international ivoirien a marqué 9 buts en 30 titularisations avec le club qui occupe actuellement la première place du championnat turc. Depuis son arrivée à Lyon, le 30 août dernier, l’attaquant formé à Crystal Palace n’a pas encore joué avec le club français. FotoMaç et HT Spor, des médias turcs, ont révélé que l’ancien joueur de Premier League et sa famille auraient du mal à s’acclimater à la capitale des Gaules. Zaha regrette d’avoir quitté la Turquie et cela se fait ressentir.

Zaha, une attitude qui pose problème

Lourdes révélations sur Wilfried Zaha à l’OL https://t.co/6kvlpBMBBl — Foot Mercato (@footmercato) September 24, 2024

Selon les informations de L’Équipe, Wilfried Zaha ne serait pas très impliqué lors des entraînements avec l’Olympique Lyonnais. L’attaquant ivoirien ne donnerait pas le meilleur de lui-même, une attitude paresseuse qui déplait fortement à la direction et à Pierre Sage. Le coach des Gones attend donc d’en voir un peu plus pour titulariser l’ancien joueur de Manchester United. Son attitude définira s’il jouera le prochain match de l’OL contre l’Olympiakos, à l’occasion de leur premier match de Ligue Europa, jeudi prochain (21h00) au Groupama Stadium.

