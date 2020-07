Mercato Concurrents OM de la semaine : Jackpot à 100M€ pour le LOSC, Rudi Garcia fait le point sur le mercato de LYON, Rennes tente un coup à la Osimhen…

Mercato Concurrent OM : Un jackpot à plus de 100M€ pour le LOSC ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif et des rumeurs de vente secouent l’actualité olympienne… Le mercato du club olympien va enfin se lancer avec la signature annoncée de Pape Gueye, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Le LOSC serait en passe de réaliser une grosse opération pour pouvoir enfin lancer son mercato…

Alors que le départ de Loic Rémy vers l’Italie à Benevento semble acté. d’autres joueurs importants du LOSC pourraient aussi rallier l’Italie…

Deux joueurs vers le Napoli ?

Gérard Lopez serait en passe de boucler une grosse opération. Cette opération concernerait le transfert de deux titulaires du onze de Christophe Galtier : Victor Osimhen et Gabriel. Selon la presse italienne, les deux joueurs pourraient être transférés au Napoli. Ce double transfert pourrait rapporter 100 millions d’euros au LOSC. Si Gabriel a aussi des possibilités en Premier League, le choix serait encore plus vaste pour l’attaquant nigérian !

En effet, l’Equipe explique que d’autres clubs sont venus aux renseignements pour Victor Osimhen. Le journal évoque l’Inter Milan, Liverpool ou encore le Real Madrid. Même si l’attaquant du LOSC s’est rendu à Naples, la prise de renseignements des autres clubs pourrait lui faire changer d’avis. Le Napoli ayant fait du Nigérian la priorité absolue en attaque, le club italien serait prêt à mettre entre 70 et 80 millions d’euros pour le recruter. Une enchère qui ne peut qu’arranger la direction lilloise…

Concurrent OM : Rudi Garcia (Lyon) fait le point sur le mercato de ses attaquants…

Alors que l’OM à tout juste d’officialiser sa première recrue. Lyon vient de voir son jeune attaquant Amine Gouiri signer à l’OGC Nice. FCMarseille vous propose le mercato des concurrent pour les places européennes en Ligue 1…

Rudi Garcia s’est exprimé sur les colonnes de l’Équipe. Le coach a évoqué plusieurs sujets mercato alors que Lyon a explosé l’US Port Valais (D6 Suisse) pour son premier match amical à Évian. Le coach lyonnais a répondu aux questions du journal et plus précisément de la situation de ses joueurs en attaque dont Martin Terrier annoncé en instance à Rennes et le départ désormais officiel d’Amine Gouiri à Nice…

Nous n’avons pas de regret – Rudi Garcia

« Amine Gouri ? Ça devrait effectivement se faire (désormais officiel). Nous n’avons pas de regrets quand on a un Dembélé à ce poste. Plus Memphis, Martin (Terrier), Bertrand (Traoré) qui réclame souvent à jouer dans l’axe, Karl (Toko-Ekambi) et Tino (Kadewere). Il faut être lucide : ça ne sert à rien de garder un joueur qui a du potentiel mais qui ne pourra pas jouer. Enfin Martin Terrier, je veux le garder, je le dis haut et fort. Mais comme vous l’avez souligné, la concurrence devant est importante. Et s’il y a un départ, ce sera compensé par la présence des autres. » Rudi Garcia – Source : L’Equipe (02/07/2020)

Mercato OM : Pour remplacer Niang, Rennes tente un coup à la Osimhen ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif, et des rumeurs de vente secour l’actualité olympienne… Le mercato du club olympien est au point mort, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que l’Olympique de Marseille est sur la piste de Mbaye Niang, Rennes aurait déjà coché le nom de son remplaçant…

Le Stade Rennais aurait déniché une pépite en Belgique. Alors que l’avenir de Mbaye Niang (annoncé à l’OM?) est flou, le club breton s’active pour signer un autre buteur. Le club aurait coché le nom de Terem Moffi, attaquant du KV Courtrai en première division belge…

Forte concurrence sur le dossier Terem Moffi…

Mbaye Niang sur le départ, le Stade Rennais pourrait d’ores et déjà s’activer à trouver un remplaçant au Sénégalais. Il faut dire que Rennes voudrait s’inspirer de ce que le LOSC a fait la saison dernière avec le recrutement de Victor Osimhen. Florian Maurice aurait alors coché le nom de Terem Moffi, Nigérian de 21 ans évolue au KV Courtrai depuis janvier dernier. Le joueur s’y est engagé pour 3 ans et demi et a déjà inscrit 4 buts en 7 matchs de championnat. Le joueur compte plusieurs courtisans à ses trousses, Galatasaray, Anderlecht, Saint-Étienne ou encore les Glasgow Rangers. Selon le Scottish Daily Record, le club écossais pourrait rapidement passer à l’action. Cependant le joueur privilégierait un départ en Espagne ou en France, des envies confirmées par son père…