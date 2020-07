Mercato concurrents OM : Duel Lyon vs LOSC, Romeyer et les priorités de l’ASSE, l’AS Monaco sur plusieurs pistes…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu de ce mercredi : duel Lyon vs LOSC pour un talent de Belgique, Romeyer fait un point sur le mercato et l’AS Monaco en pince sur un espoir roumain.

Mercato concurrent OM : Duel Lyon vs LOSC pour un jeune talent de Jupiler League ?

Le LOSC et Lyon seraient très intéressés par les services d’Issa Kaboré (19 ans).

En concurrence en Ligue 1, le LOSC et Lyon se battent aussi sur le marché des transferts. Les Dogues et les Gones auraient flairé le même coup. Issa Kaboré, jeune latéral droit du KV Mechelen.

Manchester City aussi sur Kaboré

Selon HLN, média belge, Gérard Lopez et Jean-Michel Aulas, présidents du LOSC et de Lyon, s’intéressent à Issa Kaboré. À 19 ans, le latéral droit a seulement participé à 5 matches de Jupiler Pro League la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2021, même si ce dernier dispose d’une option pour deux années supplémentaires, le Burkinabé représente une belle opportunité de marché. Les deux clubs de Ligue 1 devraient affronter l’intérêt d’un géant de Premier League.

En effet, le média belge signale également que Manchester City est aussi en lice pour le prodige burkinabé. Seconde difficulté dans le dossier Issa Kaboré, la réponse du KV Mechelen. Les dirigeants belges ne vendront leur joueur que si son éventuel acquéreur accepte de le laisser en prêt pour le récupérer en fin de saison prochaine…

Issa Kabore attise les convoitises! Le jeune Burkinabé de 19 ans intéresse Lyon, Lille, Wolfsburg, ou encore Man City !

Le Kavé serait prêt à le laisser partir contre une grosse somme et à condition qu’il soit loué une saison à la maison.

Mercato concurrent OM : Romeyer donne la tendance pour Bouanga et Fofana

Denis Bouanga (25 ans) pourrait déjà quitter les Verts. Alors que le Stade Rennais s’est positionné sur l’attaquant gabonais, d’autres clubs seraient également à l’affût (Atalanta Bergame, Fiorentina et Everton). L’ASSE aurait même reçu trois offres pour Wesley Fofana. Le RB Leipzig, le Milan AC et Leicester City seraient passer à l’action. La forte rumeur sur leur possible transfert cet été a fait réagir le président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer…

Leur vente n’est pas du tout envisageable – roland romeyer

« Le regret que nous avons, particulièrement avec Claude (Puel), c’est d’avoir vendu un jeune à fort potentiel, l’été dernier : Saliba. Donc, plus question de vendre nos meilleurs jeunes. Comme avant le 30 juin, avec tout ce que nous avons mis en place au niveau de la trésorerie, on n’y est pas obligés. Je n’ai reçu aucune offre officielle pour Wesley Fofana. Pareil pour Bouanga. Leur vente n’est pas du tout envisageable. »

Roland Romeyer – Source : L’Equipe (22/07/2020)

Mercato concurrent OM : L’AS Monaco en pince pour un espoir roumain… et un joueur du real madrid !

Après la nomination de Niko Kovac, le mercato de l’AS Monaco est désormais lancé. Dirigé par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco, le recrutement pourrait débuter par des joueurs de Ligue 1. Mais cette fois-ci c’est une piste étrangère qui pourrait débarquer au Rocher…

Un espoir roumain dans le viseur

Arrivé il y a peu au poste de directeur sportif, Paul Mitchell veut miser sur des jeunes espoirs prometteurs lors du mercato d’été. Selon le média Antena Sport, la formation de l’AS Monaco serait passée à l’action pour un jeune talent roumain. Il s’agit de Dennis Man. Jeune ailier droit de 21 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du Steaua Bucarest. L’international roumain auteur de huit buts et cinq passes décisives en 30 matches, réalise une saison correcte. Alors que Norwich City serait également sur les rangs, les dirigeants de l’ASM seraient passés à l’attaque avec une première offre de 10 millions d’euros…

Ce n’est pas tout, selon Sport Bild, Luka Jovic (Real Madrid) et Filip Kostic (Francfort) intéressent également Niko Kovac, qui a eu les deux joueurs sous ses ordres à Francfort. L’été asémiste risque encore d’être très agité…