Mercato concurrents OM: Guela Doué, ça coince

Il y a quelques semaines le jeune crack du Stade Rennais Désiré Doué était annoncé sur le départ. Aujourd'hui c'est son frère qui pourrait aussi quitter le Bretagne cet été, mais ça coince…

Désiré Doué, l’ailier gauche du Stade Rennais en contrat jusqu’en 2026, âgé de 19 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens. Tel que Chelsea, le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Bayern Leverkusen, Manchester United ou encore Arsenal Malgré l’intérêt de tous les clubs européens le jeune international espoir français aimerait rester dans son pays. Le Stade Rennais va perdre beaucoup de joueurs cet été, Martin terrier sur le point de rejoindre Leverkusen, Bourigeaud l’Arabie Saoudite de même pour Arthur Theate.

Titulaire au poste de latéral, Guela Doué aussi transféré ?

🚨 Guéla Doué 🇨🇮 refuse Galatasaray 🇹🇷 ! ❌ Aucun accord a été trouvé avec Strasbourg pour le moment, un club de Premier League est également sur le dossier. 👀 (@Santi_J_FM) pic.twitter.com/1ocfwKNNN9 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 21, 2024



La semaine dernière, c’est le grand frère de Désiré Doué qui était annoncé sur le départ. En effet, Guela Doué intéresserait fortement Galatasaray selon le quotidien l’Equipe. Le club turc a formulé une offre de 6 millions d’euros plus des bonus, pour le jeune latéral droit de 21 ans. Le joueur aurait refusé les avances du club turc. À un an de la fin de son contrat avec le club Breton, Galatasaray lui a proposé un contrat de 4 ans. Cette saison il a disputé 33 matchs avec le Stade Rennais et délivré 2 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros. Strasbourg serait aussi très intéressé par le jeune joueur. Néanmoins le club alsacien ne peut pas assurer les attentes financières du joueur selon Foot Mercato. Rennes pourrait encore perdre un de ses joueurs fort, le prix à payer lorsqu’un club de ce calibre ne dispute aucune coupe d’Europe. Mais pour l’heure, rien n’est acté pour le jeune latéral rennais. Selon footmercato un club anglais s’intéresserait aussi aux dossiers.

