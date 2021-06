Mercato concurrents OM: Kombouaré veut jouer un mauvais tour à Lyon et Lille, Domenech tacle Bosz et Lille sur un milieu bordelais ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du 1er juin !

Mercato concurrents OM: Kombouaré prêt à jouer un mauvais tour à Lille et Lyon

Antoine Kombouaré voudrait absolument garder Randal Kolo Muani, très désiré par l’Olympique Lyonnais et le LOSC.

Le FC Nantes sera bel et bien en première division la saison prochaine. Après être venu à bout de Toulouse lors des barrages, les Canaris devront avoir un effectif bien construit pour pouvoir faire un meilleur exercice et cela devra également passer par la capacité du club de garder certains de ses éléments. Si certains joueurs comme Alban Lafont ou encore Ludovic Blas pourraient quitter le club, Antoine Kombouaré désire voir certains cadres de son équipe rester à Nantes la saison prochaine.

Kombouaré veut garder randal Kolo Muani

Dans un entretien accordé à Ouest France, le coach du FC Nantes a déclaré vouloir garder Randal Kolo Muani. Cette volonté pourrait être une très mauvaise nouvelle pour le LOSC et l’Olympique Lyonnais qui seraient très intéressés par le profil de l’attaquant français.

« Il y a plusieurs possibilités. Il peut prolonger, il peut aussi partir. J’aimerais beaucoup le garder. J’en ai envie. C’est un très, très bon joueur. Formé au club en plus. Je vais me battre mais je connais l’aspect économique. Si on ne peut pas le conserver, et bien il partira. » Antoine Kombouaré – Source: Ouest France (01/06/2021)

Mercato concurrent OM: Domenech tacle Peter Bosz concernant le jeu offensif

Après le départ de Rudi Garcia, Lyon tient son nouveau coach. Peter Bosz, ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, a signé un contrat de deux ans avec le club de Jean-Michel Aulas. Si l’arrivée de l’Allemand ne déplaît pas à Raymond Domenech, il n’a pas hésité à lui adresser un joli tacle…

Grand défenseur des entraîneurs français et supporter de Lyon, l’ancien sélectionneur des Bleus a donné son avis sur l’arrivée de Peter Bosz. S’il n’est pas mécontent de sa signature, il a trouvé son discours hypocrite concernant le jeu offensif qu’il souhaite mettre en place. Rappelons que depuis les propos de Pablo Longoria sur la formation française, Raymond Domenech enchaîne les déclarations d’amour envers les coachs tricolores.

On est tous obligés de tenir un discours hypocrite — Domenech

« Je dirais que ce n’est n’est pas le plus mauvais. D’abord parce qu’il parle français. Il a vécu trois ans en France, il est d’une culture à l’Ajax. L’objectif c’est aussi de faire jouer les jeunes. Ce n’est pas parce que je suis président de l’UNECATEF qu’on est opposé aux étrangers. Quand ils correspondent à quelque chose et qu’ils ont un profil qui semble être adapté à ce que recherche l’OL, laissons-lui la possibilité de mettre en place ce qu’il peut faire. Laissons-lui le temps, parce que les entraîneurs qui arrivent et qui sont sur la sellette au bout de deux matches, on sait ce qui arrive. Le premier entraîneur que je vois et qui dit : « moi je ne veux pas un football offensif, je veux juste gagner des matches, on va défendre. On est tous obligés de tenir le même langage hypocrite en disant qu’on va faire un football offensif. Oui, si on a des joueurs pour faire un football offensif » Raymond Domenech— Source: BFM Lyon

Mercato concurrents OM: Lille suit de près un jeune milieu Bordelais ?

Le LOSC serait très intéressé par le profil de Yacine Adli, jeune milieu de terrain des Girondins de Bordeaux.

Récemment sacré champion de France, le LOSC va connaître un mercato estival très agité. En effet, le titre remporté par Lille attirera les clubs durant ce marché. Si Mike Maignan à d’ores et déjà quitter les Dogues à destination de l’AC Milan, d’autres joueurs pourraient faire de même. Sven Botman, Renato Sanches ou encore Boubakary Soumaré jouissent d’une très belle côte un peu partout en Europe. Tout ces départs devraient engendrer de nombreuses arrivées au cours du mercato estival.

Yacine Adli pour remplacer BOubakary Soumaré ?

Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC serait sur la piste de Yacine Adli pour venir renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Le joueur formé au Paris Saint-Germain est l’un des seuls éléments plutôt satisfaisants de l’effectif bordelais cette saison. Estimé aux alentours de 9 millions d’euros, le milieu de 20 ans intéresse de nombreuses écuries françaises et européennes. Olivier Létang verrait en lui un bon remplaçant à Boubakary Soumaré.