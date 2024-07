Doué a le choix, Ndombélé de retour en Ligue 1, Mikautadze direction le nord… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce Mardi .

Désiré Doué à le choix pour cet été !

Le jeune crack Rennais devrait quitter son club formateur cet été. Il intéresse énormément de grands clubs européens. Mais un cador est rentré dans la danse pour le dossier.

Désiré Doué, l’ailier gauche du Stade Rennais en contrat jusqu’en 2026, âgé de 19 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens. Tel que Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Leverkusen, Manchester United ou encore Arsenal Malgré l’intérêt de tous les clubs européens le jeune international espoir français aimerait rester dans son pays. C’est bien le Paris Saint-Germain qui pourrait avoir le dernier mot dans le dossier Désiré Doué, à la recherche de jeunes talents français, le profil semble parfait. Le Stade Rennais ne devrait pas réussir à faire rester son joueur au vu des nombreux clubs qui le convoite.

Le Bayern Munich très intéressé aussi ?

🚨 Désiré Doué est une cible du Bayern ! 🔍🇩🇪 Plusieurs grands clubs apprécient le Français. (@Plettigoal) pic.twitter.com/AF2qQwuE7K — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2024

D’après les informations Florian Plettenberg journaliste de Sky Sport Germany , c’est le Bayern Munich qui se serait intéressé dans ce dossier. Le joueur international espoir Français serait dans short-list du club bavarois. Rennes et le Bayern ont déjà marchandé ensemble avec le grand espoir Matys Tel et garde de bon contact. Reste à voir si le jeune Français, sera intéressé par le projet allemand.

Ndombele retour en Ligue 1 ?

L'ancien lyonnais Tanguy Ndombele devrait retourner en France pour la saison 2024 2025. Pour l'instant son club le français aurait déjà trouvé une destination ou rebondir.

🚨EXCL: 🔴⚫️🦅🇫🇷 #Ligue1 | 🔐 Accord trouvé entre Tanguy Ndombele et l’OGC pour un contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ❗️ 🔥 Le milieu de 27 ans a refusé des offres importantes en Europe et dans le Golf pour rejoindre les Aiglons. Un choix validé par Maurice et Haise 👀 Ndombele… pic.twitter.com/iFQqQkeeXg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 2, 2024

Selon Santi Aouna sur twitter, Tanguy Ndombele pour trouver un accord avec l‘OGC Nice. Le français devrait signer un contrat jusqu’en 2026. Selon le journaliste le milieu de 27 ans aurait refusé plusieurs offres importantes dans le golfe et en Europe pour rejoindre les Aiglons. Le nouveau coach de Nice Franck Haise aurait revalidé la venue de l’ancien lyonnais. Le joueur serait le profil parfait pour remplacer Khéphren Thuram en partance pour l’Italie. Un milieu de terrain box-to-box capable d’apporter offensivement et défensivement avec un gros volume de jeu. Néanmoins tout dépendra du joueur, en effet tout le monde connaît son caractère souvent décrit comme nonchalant et capable du meilleur comme du pire sur un terrain. Cette saison il a évolué en Turquie avec Galatasaray, il a disputé 24 matches toutes compétitions confondues et délivré une passe décisive. Sa valeur marchande est estimée aujourd’hui à environ 8 millions d’euros. Pour rappel Nice va le récupérer gratuitement libre de tout contrat. Il retrouve la Ligue 1 après l’avoir quitté pour rejoindre Tottenham où il n’a jamais réussi à vraiment s’imposer. Selon le journaliste, le joueur est déjà affûté physiquement et souhaite réaliser une grande saison. Reste à voir si le pari sera gagnant pour les Niçois.

Mikautadze direction le nord ?

Mikautadze vers une destination de ligue 1 inattendu.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines Mikautadze a annoncé qu’il resterait en Ligue 1. Envoyé par les rumeurs dans des clubs comme Lyon, Marseille ou encore Monaco, la destination finale ne se trouverez pas parmi ces clubs. Le géorgien, éliminé en 8e par l’Espagne aura été auteur d’un très bel euro avec son équipe. Auteur de 3 buts et une passe décisive, il est parmi les meilleurs buteurs de la compétition pour l’instant. Ce qui pourrait faire monter sa valeur marchande pour le mercato estival.

Lens favori ?

🔴 Le RC Lens 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗘𝗡 𝗣𝗢̂𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 pour s’attacher les services de Georges Mikautadze ! ❤️💛🇬🇪 🗞 @lavoixdunord pic.twitter.com/sPEwg416Ad — Vibes Foot (@VibesFoot) July 1, 2024

Alors que tout le monde le voyait signé à Lyon, dont il est originaire ou encore à Monaco, Mikautadze pourrait bel et bien s’engager avec les sang et Or. Selon le quotidien La Voix du nord le RC Lens ce serait en pôle position dans le dossier depuis déjà une dizaine de jours. La raison, Pierre Dréossi directeur général du Racing Club de Lens serait l’élément central dans le dossier. En effet il est l’ancien directeur sportif du FC Metz club actuel de Mikautadze. Ce qui faciliterait les négociations. Affaire à suivre, lance pourrait frapper un très gros coup dans le mercato de Ligue 1.

