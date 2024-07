Bourigeaud sur le départ, Sanchez pourrait atterrir dans le nord et Nice piste un jeune de la Juve… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Bourigeaud direction l’Arabie Saoudite ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Ça bouge à Rennes dans le sens des arrivées et des départs. Le Stade Rennais doit rebâtir une équipe pour performer en Ligue 1. La saison dernière le club Breton a fini très loin de ses objectifs en terminant 10e du championnat de France. Durant ce mercato le club devrait perdre quelques joueurs. Un cadre est annoncé sur le départ.

C’est le milieu de terrain de 30 ans Benjamin Bourigeaud qui est annoncé sur le départ d’après le quotidien l’Equipe. L’ancien lensois est annoncé en Arabie saoudite, du côté d’Al-Nassr club où évolue Cristiano Ronaldo. Ou le club d’Al-Ittihad, entraîné par Laurent Blanc. Le joueur n’est pas fermé à un départ, sous contrat jusqu’en 2026 avec le club Breton. Il serait tenté par un nouveau défi. Arrivé en provenance du Racing Club de Lens en 2017, il a disputé 310 matches avec le Stade Rennais et a inscrit 65 buts. Considéré comme une vraie légende à Rennes, cette saison il a inscrit 15 buts et délivré 10 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Une saison très complète comme à son habitude. Le natif de Calais aune valeur marchande estimée aux alentours des 18 millions d’euros. Rennes pourrait tirer une belle indemnité de transfert surtout avec les clubs saoudiens qui ont tendance à surpayer. Reste à voir si les clubs du golf, vont transmettre des offres officielles.

Le milieu rennais Benjamin Bourigeaud (30 ans) pourrait quitter le club breton cet été et serait notamment ciblé par les clubs saoudiens d’Al-Ittihad et Al-Nassr https://t.co/uJUEfcu8L9 pic.twitter.com/A7oDgq1Z5z — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 16, 2024

Sanchez à l’OM ça coince

Alors qu’Alexis Sanchez est annoncé à l’Olympique de Marseille pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Un paramètre fait réfléchir la direction marseillaise pour une éventuelle venue de l’attaquant chilien. Un club français surveillerait la situation en cas d’échec avec l’Olympique de Marseille.

Alexis Sanchez annoncé à l’Olympique de Marseille depuis quelques temps pourrait finalement ne pas revenir. L’Olympique de Marseille souhaite remplacer Aubameyang en partance pour l’Arabie saoudite, le nom d’alexis Sanchez est évoqué. Néanmoins le chilien libre de tout contrat pourrait ne pas s’engager avec l’Olympique de Marseille. L’ancien intériste pourrait prendre une place d’extra communautaire dans l’effectif s’il venait à rejoindre le club phocéen. Alors que l’Olympique de Marseille en compte déjà 2 sur 4 possibles. C’est la raison pour laquelle l’Olympique de Marseille hésiterait à faire revenir l’attaquant de 35 ans. D’après le journaliste Nicolo Shira d’autres clubs pourraient profiter de ce moment de flottement entre l’OM et Sanchez. Parmi ces clubs on retrouve l’Udinese ou encore le LOSC. Néanmoins la masse salariale demandée par Alexis Sanchez reste très élevé. L’ancien joueur du Barça et d’arsenal aimerait toucher environ 500 000€ par mois une somme assez conséquente. Pour rappel le LOSC va disputer les barrages de qualification à la Ligue des champions tandis que l’OM ne dispute aucune Coupe d’Europe cette saison.

Nice piste un jeune de la Juve

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice serait intéressé par un jeune milieu de la Juventus de Turin. Alors que la Juventus à recruter Khéphren Thuram la semaine dernière, et espère s’attacher les services du défenseur central français Jean-Clair Todibo. Logiciel Nice combien piquer un talent au club de la vieille dame.

L’OGC Nice compte performer en Ligue 1 cette saison, avec l’arrivée du nouveau coach Franck Haise. Les Aiglons espèrent être dans la continuité de la saison dernière, en effet le club a terminé à la 5e place. Lors de ce mercato le club sudiste a déjà perdu Khéphren Thuram, cadre de l’équipe malgré son jeune âge. Le jeune international français à suivi les traces de son père en s’engageant avec la Juventus de Turin. Le club de la vieille dame n’en a pas terminé avec Nice car les dirigeants italiens aimeraient recruter le jeune défenseur central expérimenté Jean-Clair Todibo.

Nice cible Nonge

La direction niçoise ne compte pas se laisser dévaliser. Effectivement les dirigeants s’intéresseraient un jeune prometteur de la Juventus de Turin. C’est le jeune Joseph Nonge qui intéresserait l’OGC Nice selon le journaliste Nicolo Schira. Le jeune milieu de terrain de 19 ans évolue au poste de milieu. Cette saison, il a fait 4 apparitions avec le groupe professionnel de la Juventus. Le jeune gaucher belge et sous contrat avec le club italien jusqu’en 2026, sa valeur marchande était estimée à environ 3 millions d’euros.

