Mercato concurrents OM: Le départ d’un cadre lyonnais bientôt officiel, le cas Camavinga à la fin du mois et l’Atalanta sur un autre attaquant lillois.

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du 9 juin 2021.

Un membre très important de l’effectif lyonnais pourrait signer libre dans un grand club européen en fin de semaine.

Longtemps annoncé partant de Lyon, Memphis Depay va bel et bien quitter le Rhône. En effet, l’attaquant hollandais arrive en fin de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et souhaite quitter la France depuis un long moment. Déjà très proche de rejoindre le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, le numéro 10 des Gones devrait enfin s’engager avec les Catalans. Selon le média Sport, le Barça pourrait même officialiser la signature de Depay ce vendredi. Le but étant de laisser le joueur se concentrer à 100% sur l’Euro qu’il doit disputer avec sa sélection des Pays-Bas.

Le remplaçant de Depay déniché en Belgique ?

A LIRE: MERCATO OM: LA SOMME ASTRONOMIQUE QUE RÉCLAMERAIT SASSUOLO POUR BOGA

Lyon va devoir recruter un joueur pour remplacer Memphis Depay et la solution se trouve peut-être en Belgique. Selon les informations du média belge Voetbalkrant, l’Olympique Lyonnais serait très intéressé par le profil du meilleur buteur du championnat belge. Auteur de 29 buts en 33 matchs, Genk demanderait environ 25 millions d’euros pour laisser le joueur de 2m02 partir. Son prix pourrait être trop élevé pourrait convaincre Juninho de laisser filer cette affaire.

Mercato concurrents OM: Le cas de Camavinga réglé d’ici un mois ?

Le Stade Rennais souhaiterait régler l’affaire Eduardo Camavinga au plus vite.

Il sera sûrement l’un des dossiers les plus suivis de cet été. Le cas d’Eduardo Camavinga fait saliver de nombreux clubs en Europe mais il reste encore incertain pour le moment. En effet, le milieu de terrain pourrait encore prolonger du côté du Stade Rennais même si la tendance est plus à un départ qu’à un allongement de son contrat. La jeune pépite rennaise s’est d’ailleurs vu imposer un ultimatum. Selon les informations de l’Equipe, si le joueur ne prolonge pas avant le 28 juin, un départ sera alors la solution préférée par les dirigeants rennais. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par l’international français.

Rennes demande 100 millions au PSG pour Camavinga ?

A LIRE: MERCATO OM : LA (TRÈS) LONGUE LISTE DES POSTES RECHERCHÉS PAR SAMPAOLI ET LONGORIA…

Eduardo Camavinga souhaiterait rester en France pour continuer son évolution. Il ne désire pas prolonger son contrat et est donc invité à quitter le club. Le milieu de terrain international voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Problème le Stade Rennais demanderait, selon RMC Sport, une somme de 100 millions d’euros pour céder son joueur au PSG. C’est bien plus que la somme de 25 millions qui était annoncé comme étant le prix que voulait payer les Parisiens pour acquérir les services du joueurs rennais.

Après avoir ciblé Jonathan Bamba, l’Atalanta Bergame s’intéresse à un autre attaquant du club champion de France.

Le LOSC risque de voir beaucoup de prétendants s’intéresser à ses joueurs cet été. En effet, le titre de champion de France va obligatoirement attirer des nombreuses écuries européennes, notamment en Italie. C’et déjà le cas pour Mike Maignan. Le gardien international français a rejoint le Milan AC avant même l’ouverture du mercato estival. Le Napoli suivrait également de près le cas de Reinildo, latéral gauche du LOSC. S’il y a un club vraiment intéressé par les joueurs lillois, c’est bien l’Atalanta. En effet, après avoir porté un intérêt pour Jonathan Bamba, le club de Bergame ciblerait un autre attaquant du LOSC.

L’Atalanta intéressé par Jonathan Ikoné ?

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: OFFICIALISATION DU DÉPART D’UN CADRE LYONNAIS EN FIN DE SEMAINE ?

Selon les informations de Sky, les dirigeants de l’Atalanta Bergame aimeraient voir Jonathan Ikoné porter leurs couleurs la saison prochaine. L’international français, estimé à 30 millions d’euros, pourrait être l’objet d’une offre venant du club italien. Auteur de 7 buts cette saison, les Lillois pourrait laisser filer leur attaquant cet été.