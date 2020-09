Mercato concurrents OM : Le meilleur défenseur lyonnais en Italie ? Jackpot pour L’ASSE Rennes prêt à relancer un Champion du monde

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce lundi 7 septembre : le leader de la défense lyonnaise plait en Italie, l’ASSE en route pour une vente record, et Rennes sur la piste d’un international Français.

MERCATO CONCURRENT OM : LE MEILLEUR DÉFENSEUR LYONNAIS EN ROUTE VERS L’ITALIE ?

Membre important de la défense lyonnaise, le Belge Jason Denayer plaît en Italie. Le défenseur central est suivi avec attention par Naples !

Après avoir recruté Victor Osimhen pour un montant record, le Napoli regarde encore en ligue 1. Les Partenopei souhaitent s’attacher les services du Lyonnais Jason Denayer (25 ans). Naples va sans doute perdre Kalidou Koulibaly dans les prochains jours, et selon le quotidien Belge Het Laatste Niuews, les Italiens souhaitent faire de Denayer son successeur. Néanmoins, le transfert ne sera pas facile.

LYON GOURMAND FINANCIÈREMENT ?

Toujours selon le quotidien Belge, Lyon, qui n’était initialement pas vendeur, pourrait finalement céder Denayer contre 30 millions d’euros. Néanmoins, une telle vente représente un risque pour les hommes de Rudi Garcia. Le Belge est aujourd’hui le patron de la défense lyonnaise, et leur élément le plus régulier. Un départ ne laisserait plus que la déception Joachim Andersen et le très irrégulier Marcelo en défense centrale. Naples n’a pas encore fait d’offre, mais il faudra être très convaincant pour faire céder l’Olympique Lyonnais.

MERCATO CONCURRENTS OM : L’ASSE POURRAIT TOUCHER LE JACKPOT AVEC CE JEUNE MARSEILLAIS !

L’AS Saint-Etienne compte dans ses rangs une pépite venue tout droit de Marseille. Le club du Forez pourrait réaliser la meilleure vente de son histoire grâce à lui…

L’Olympique de Marseille peut se mordre les doigts d’avoir laissé passer un tel talent entre ses mains… Wesley Fofana, actuel défenseur à l’AS Saint-Etienne, pourrait rapporter gros aux Verts. Pourtant, ce jeune joueur (19 ans) a fait ses classes dans les alentours de Marseille. Passé par le Repos Vitrolles, Bassin Minier, les Pennes Mirabeau puis Air Bel, Fofana a décidé de rejoindre le Forez et continuer sa formation avec l’ASSE. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, car actuellement des écuries comme l’AC Milan, Leipzig ou encore Leicester lorgnent sur le Marseillais…

LEICESTER PRÊT À DÉBOURSER 25 M€ POUR FOFANA ?

Et selon L’Équipe, Leicester serait prêt à sortir le carnet de chèque pour le jeune prometteur défenseur central. Les Foxes envisageraient de proposer 25 M€ à leurs homologues stéphanois. Une offre peu satisfaisante, selon le média français, puisque Roland Romeyer, le président des Verts, souhaiterait pulvériser le record du club en faisant de Wesley Fofana le joueur le mieux vendu, devant Saliba (25 M€ + 5 M€ de bonus, à Arsenal). La saison dernière, l’ancien marseillais a joué 14 matchs de Ligue 1, pour un but.

MERCATO CONCURRENTS OM : RENNES PRÊT À TENTER UN GROS COUP AVEC CE CHAMPION DU MONDE ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents. En difficulté à l’Atletico Madrid, Thomas Lemar pourrait se relancer en Ligue 1. Le Stade Rennais surveille attentivement sa situation.

En difficulté sur le dossier du Marseillais Jérémie Boga, Rennes aurait trouvé un plan B de luxe. Selon buzzsport, le directeur sportif du club Florian Maurice s’intéresse à Thomas Lemar (25 ans). Le milieu offensif guadeloupéen a connu une saison compliquée à l’Atletico Madrid.

UN PRÊT POUR SE RELANCER ?

Sous contrat jusqu’en 2023, Thomas Lemar ne sera pas bradé par les Colchoneros, qui l’ont recruté pour 70 millions d’euros en 2018. Une somme sur laquelle Rennes ne pourra pas s’aligner. En conséquence, les Bretons envisagent un prêt d’un an pour relancer Lemar, sans mettre le club dans le rouge financièrement. L’Atletico Madrid pourrait être ouvert à cette possibilité et des discussions animées pourraient avoir lieu dans les prochains jours entre Rennes et le club espagnol.

LA STAT : 0+0

Non ce n’est pas la tête à toto. Mais le nombre de buts et de passes décisives de Thomas Lemar cette saison, en 29 matchs toutes compétitions confondues (Liga et Champions League). Le Guadeloupéen a connu une saison 2019/2020 très difficile, et a été pris en grippe par les supporters Colchoneros. Ce qui ouvre encore plus la porte à un départ…