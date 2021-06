Mercato concurrents OM: Le montant payé par Nice et les premiers mots de Galtier !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). L’un des dossiers les plus chauds de ce mercato estival en France s’est enfin terminé hier soir ! Christophe Galtier est devenu le nouvel entraîneur de l’OGC Nice pour les trois prochaines saisons à venir. Après de longues négociations avec Lille, Nice a pu payer la libération de Galtier… à un montant bien moins élevé que prévu…

C’est enfin officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Après 4 saisons passées sur le banc du LOSC, le Marseillais quitte les Dogues seulement quelques semaines après avoir remporté le titre de champion de France avec Lille. Ce transfert tant attendu s’est officialisé hier soir, après de très longues semaines de négociations. En effet, lorsque Christophe Galtier a annoncé sa volonté de quitter Lille, à un an de la fin de son contrat, Olivier Létang, président lillois, s’est tout de suite opposé à cette idée, rappelant que les contrats sont signés pour être respectés. Face à la demande niçoise, Olivier Létang a d’abord proposé une somme importante pour libérer son entraîneur: 10 millions d’euros. Une somme excessive selon les dirigeants des Aiglons qui n’ont pas flanché et ont réussi à négocier jusqu’à descendre à 4 millions d’euros, selon les informations de L’Equipe. Une somme plus de deux fois moins importante que celle demandée par la direction lilloise. Lille travaille désormais sur le successeur de Christophe Galtier. Les favoris pour le poste serait Patrick Vieira et Claudio Ranieri selon les dernières informations.

CHRISTOPHE GALTIER REVIENT SUR SON TRANSFERT COMPLEXE

A LIRE: MERCATO : « SI ON APPREND DEMAIN QUE RASKIN SIGNE À L’OM, VOUS ALLEZ L’ADORER »

Présent en conférence de presse ce matin pour sa présentation, Christophe Galtier est revenu sur les difficultés connues durant son transfert.

« Que ça traîne, c’est tout à fait normal, après j’ai laissé la direction de l’OGC Nice gérer le dossier. Le plus important c’est qu’aujourd’hui je sois là devant vous. Je peux comprendre qu’il y ait eu de la crispation à Lille, il s’est dit beaucoup de choses, je ne suis pas là pour démentir tout ce qui a pu se dire. Mais je suis très fier d’avoir amené ce club au titre de champion de France après trois saisons extraordinaires. C’est un travail d’équipe: il y a l’équipe (les joueurs) et l’équipe derrière l’équipe. Quand je parle du LOSC, j’ai toujours une pensée pour Gérard Lopez, ce titre lui appartient, bien évidemment. Passer du titre de champion de France, de la Ligue des champions à Nice, ça peut interpeller, mais je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. La première chose (qui l’a motivé), ce n’est pas l’argent. Si ça avait été l’argent, je ne serais plus en Europe. » Christophe Galtier – Source: Conférence de presse (29/06/2021)