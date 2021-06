Mercato concurrents OM: Le Real Madrid relance un cadre lyonnais, le PSG vise un défenseur de l’ASM et signe un jeune lillois

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato Concurrents OM: Le Real Madrid relance un cadre lyonnais ?

Malgré le départ de Zinédine Zidane, le Real Madrid ne change pas ses pistes. En effet, un milieu de terrain lyonnais serait toujours sur les tablettes de la Maison Blanche.

Dernier 4e du championnat de Ligue 1, Lyon aura très certainement de trouver des liquidités cet été. En effet, une deuxième saison sans Ligue des Champions ne passe pas inaperçue dans les finances du club rhodanien. Si des rumeurs circulent sur les ventes de Joachim Andersen et de Moussa Dembélé, avoisinant les 30 millions d’euros chacune, un cadre lyonnais serait également sur les tablettes d’un top club européen.

Le Real Madrid chaud sur Aouar ?

A LIRE: MERCATO OM: UN NOUVEAU CLUB SUR MILIK ?

Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid apprécierait toujours autant le profil de Houssem Aouar. Le milieu de terrain est depuis plusieurs années surveillé par les dirigeants du club madrilènes. En fin de contrat en 2023, la transaction pourrait enfin s’effectuer. Le club lyonnais pourrait souhaiter vendre Aouar pour pouvoir profiter un peu de sa côte sur le marché des transferts avant qu’elle ne chute complètement. Le milieu de terrain du Real Madrid est en perte de vitesse et le profil de l’international espoir pourrait redynamiser le jeu de l’équipe de Carlo Ancelotti. La somme minimale demandée par Lyon serait de 25 millions d’euros.

Mercato concurrents OM: Le PSG s’attaque à un défenseur monégasque !

Le PSG souhaiterait s’offrir un latéral de l’AS Monaco. Le joueur en question a répondu à l’intérêt du club de la capitale.

Il est l’un des Monégasques les plus en réussite cette année. Le Brésilien Caio Henrique est sur les tablettes de nombreux clubs comme le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Le poste de latéral est celui qui pose le plus de problème depuis de longues années à Paris. En effet, avec un Bernat blessé tout au long de la saison, le côté gauche de la défense a été gardé par Kurzawa et Bakker, autrement dit, par deux joueurs de niveau très moyen.

Caio henrique ne ferme pas la porte

A LIRE: VENTE OM: MCCOURT TIENT PAROLE…

Estimé à 12 millions d’euros par transfermarkt, l’AS Monaco demanderait une somme entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer son joueur, d’autant plus que le PSG est un concurrent direct du club de la Principauté. Dans un entretien accordé à Goal, Caio Henrique est revenu sur ces intérêts et ne bloque aucune possibilité.

« Je suis très calme par rapport à ça. J’essaie de ne pas trop m’en mêler pour me concentrer uniquement sur le foot et je laisse ça entre les mains de mes agents », a indiqué le latéral Monégasque avant d’ajouter : « évidemment, c’est un grand plaisir d’être associé à des clubs si importants dans le monde, mais je garde les pieds sur terre et j’essaie toujours de faire de mon mieux où que je joue. Je suis très concentré et impliqué avec le club que je défends et cela ne changera pas. » Caio Henrique – Source: Goal (09/06/2021)

Mercato concurrents OM: Le PSG accueille un espoir du LOSC !

Le Paris Saint-Germain vient de recruter un des espoirs du LOSC au poste de gardien de but.

Le Paris Saint-Germain planche sur tous les secteurs de jeu lors de ce mercato estival. Si les Parisiens viennent d’enregistrer la signature de Wijnaldum au milieu de terrain, le poste de gardien de but intéresse aussi les dirigeants du club de la capitale. A défaut de ne pas avoir recruter Gianluigi Donnaruma, pour l’instant, le PSG a recruté un très jeune portier, formé au LOSC.

Lucas Lavallée signe au Paris Saint-Germain

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: LE REAL MADRID RELANCE UN CADRE LYONNAIS ?

Né en 2003, Lucas Lavallée quitte le LOSC pour s’engager avec Paris. Arrivé à Lille en 2018, le jeune gardien de but a préféré signer son contrat professionnel en faveur du club de la capitale après avoir refusé la proposition des Dogues. Il a paraphé un contrat d’une durée de trois ans au sein du PSG. International U18 avec l’équipe de France, Lavallée ne jouera cependant pas avec l’équipe A. En effet, il sera dans le groupe des U19 du Paris Saint-Germain.