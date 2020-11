Mercato concurrents OM : Lille prépare encore une grosse vente, Rudi Garcia prévient Koeman, Monaco dans la course au podium…

FCM vous propose les infos qui ont fait l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu ce samedi : Lille prépare encore une grosse vente, Rudi Garcia prévient Koeman, Monaco dans la course au podium…

Ligue 1 : Monaco, un sérieux concurrent au podium pour l’OM?

Vainqueur face au PSG ce vendredi soir, l’AS Monaco est monté à la seconde place de la Ligue 1. De quoi inquiéter l’Olympique de Marseille?

Depuis le début de la saison, les véritables concurrents de l’Olympique de Marseille pour une place sur le podium étaient le LOSC ainsi que le Stade Rennais. Lors de son dernier match face à Bordeaux, les hommes de Julien Stephan ont chuté.

il faut saluer la qualité de la seconde période monégasque et les promesses de cette équipe — MENES

Au contraire, c’est l’AS Monaco qui semble revivre dans le championnat français. Ce vendredi soir, les hommes de Niko Kovac se sont illustrés face au PSG en remportant leur match sur le score de 3-2 après avoir été menés. Selon Pierre Ménès qui a analysé la victoire des Monégasques ce vendredi soir, le club de la Principauté devient un véritable concurrent pour une place au podium…

« C’est la troisième défaite en onze matchs pour Paris cette saison. Une saison très spéciale dans la mesure où Tuchel n’a jamais pu aligner son équipe-type. Mais il faut aussi saluer la qualité de la seconde période monégasque et les promesses de cette équipe qui joue un football assez épatant et devient un candidat de plus pour le podium »

Pierre Ménès – Source : Canal +

« Rennes et Paris coincent »

Mercato concurrents OM : Le LOSC prépare encore une grosse vente?

Habitué à empiler les grosses ventes ces dernières années, le LOSC préparerait un nouveau jackpot avec les récentes prestations du milieu de terrain turc, Yusuf Yazıcı…

Il est l’un des bons coups de Luis Campos cette saison pour le LOSC : Yusuf Yazıcı brille sous les ordres de Christophe Galtier. En Europa League plus particulièrement, le milieu offensif turc a marqué les esprits.

Lille voudra le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix — CEBECI

Son agent s’est exprimé dans un média turc, affirmant que le LOSC sera disposé à le vendre lorsqu’il aura atteint son plein potentiel, « à un très bon prix. » Et quand on connaît les dernières grosses ventes du LOSC (80M€ pour Pépé, Osimhen, 30M€ pour Gabriel…), on se dit que le numéro 12 pourrait partir pour une énorme somme.

« Il faut être humble mais l’accomplissement de cette performance de Yusuf (deux triplés en Europa League) est le résultat d’un travail planifié et patient. C’est vraiment un honneur de voir les grands clubs s’intéresser à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et va vers cet objectif (…). Quand Yusuf atteindra son vrai potentiel, Lille voudra le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas trop loin »

Adem Cebeci (agent de Yusuf Yazıcı) – Source : DAH (19/11/20

Mercato concurrents OM : Rudi Garcia prévient le coach du Barça…

Ces dernières semaines, Memphis Depay a été lié au FC Barcelone. Le joueur lui-même n’avait pas démenti les rumeurs d’un départ dès cet hiver. Agacé par ces déclarations, Rudi Garcia a taclé le coach catalan !

Le prochain mercato risque d’être compliqué pour Lyon et Rudi Garcia. Plusieurs départs sont à prévoir, notamment ceux d’Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

Tacler Koeman? On aura bien l’occasion de le faire, ne vous inquiétez pas — GARCIA

En conférence de presse ce vendredi, le coach lyonnais s’en est pris une nouvelle fois à Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone qui piste Memphis Depay depuis plusieurs mois maintenant. Questionné à ce sujet, Rudi Garcia a affirmé que ce n’était pas encore le moment de le tacler mais qu’il était prêt…

« Ce n’est pas le moment de mettre un tacle à Ronald Koeman. On aura bien l’occasion de le faire ne vous inquiétez pas. Mes crampons de 18 sont toujours sur mes chaussures et je mettrai les bonnes chaussures au bon moment »

Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (20/11/20)