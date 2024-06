Mercato concurrents OM : Lyon fait 2 grosses offres de 10 et 40M€ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais souhaite bien reconstruire une équipe compétitive. Le club rhodanien semble très actif sur le mercato estival, et à un corps formulé 2 grosses offres.

L’OL souhaite bien renforcer sa défense. D’après le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth l’Olympique Lyonnais aurait formulé une offre de 10 millions d’euros pour le défenseur d’Everton Ben Godfrey. Les Gones ne serait pas seul sur le dossier, en effet l’Atalanta aurait également transmis une offre pour le défenseur. À un an de la fin de son contrat le défenseur n’est pas fermé un éventuel départ. Son club aimerait en tirer au moins 15 millions d’euros pour son défenseur de 26 ans. Vainqueur de la Ligue Europa, le club italien et assuré de disputer la Champions League la saison prochaine. Tandis que Lyon il devra se contenter de la Ligue Europa. Un paramètre qui pourrait bien faire pencher la balance en faveur du club italien dans le dossier.

Olympique Lyonnais make £10m offer for Everton defender Ben Godfrey. Atalanta also interested – one source claims they’ve made €10m bid. Godfrey about to enter final year of contract & open to a move. Everton understood to value him at £15m. #EFC #OlympiqueLyonnais

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) June 26, 2024