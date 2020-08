Mercato concurrents OM : Lyon ouvre la porte au départ de 2 cadres, Rennes en contacts avec une cible de l’OM, et un niçois en route pour le FC Séville…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce jeudi : Lyon ouvre la porte au départ de 2 cadres, Rennes en contacts avec un attaquant international, et un milieu niçois proche du FC Séville

Mercato concurrents OM : Lyon ouvre la porte à un départ de 2 cadres.

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents. Lyon a réussi un beau parcours en Ligue des Champions, mais vient de se faire éliminer en demi-finale par le Bayern et ne participera donc pas à une coupe d’Europe la saison prochaine. Des départs sont à prévoir…

Après la défaite 0-3 face au Bayern, le directeur sportif Juninho a ouvert la porte à des départs d’Houssem Aouar et Moussa Dembele.

IL Y AURA DES DÉPARTS, PEUT-ÊTRE HOUSSEM (AOUAR), MOUSSA (DEMBÉLÉ) — JUNINHO

« On a fait ce qu’il fallait, maintenant il faut continuer le travail, tout de suite, en Ligue 1. Le groupe manquait d’énergie collective au début et si on continue comme ça, on va revenir très vite (en coupe d’Europe). Il y aura des départs, peut-être Houssem (Aouar), Moussa (Dembélé), mais je ne suis pas préoccupé. Le but est de retrouver la Ligue des champions l’an prochain. » Juninho – source : RMC Sport (19/08/2020)

Mercato concurrents OM : Le stade rennais s’active sur un buteur également convoité par l’om

Même si Mbaye Niang est toujours en Bretagne, Rennes cherche toujours un attaquant. La priorité du club breton semblait s’orienter vers Serhou Guirassy, mais Amiens aurait refusé une offre de transfert de l’ordre de 12 M€. Le club relégué en seconde division demanderait 20 M€ pour son buteur de 24 ans, Rennes aurait donc activé un autre dossier. Selon L’Équipe, le directeur sportif, Florian Maurice, serait très intéressé par Islam Slimani.

RENNES AVANCE DANS LE DOSSIER SLIMANI ?

L’international algérien est annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de l’OM. L’attaquant de 32 ans était prêté la saison dernière à Monaco. Il lui reste un an de contrat avec Leicester. Lille s’y est intéressé avant de recruter Burak Yilmaz, le Sporting est une autre possibilité. Selon le quotidien Sportif, Rennes possède un atout en la personne de Nicolas Holveck, nouveau président du club et ancien dirigeant monégasque. Ce dernier « entretient une relation de confiance avec les représentants de Slimani ». L’Équipe avance que « des sources indiquaient mercredi soir un « contact avancé » ». A suivre…

MERCATO OM : UN NIÇOIS PLUTÔT QUE LOPEZ AU FC SÉVILLE?

Dans le viseur du FC Séville, Maxime Lopez pourrait se faire chiper la place par un milieu de terrain qui évolue à l’OGC Nice… Selon Estadio Deportivo, Wylan Cyprien serait pisté pour remplacer Ever Banega chez les Blanquirrojos.

CYPRIEN EN HAUT DE LA SHORT LIST DE MONCHI?

Alors que la rumeur Rakitic avait quelque peu éteint les informations envoyant Lopez à Séville, Estadio Deportivo affirme qu’un autre joueur serait pisté par Monchi. En effet, le milieu niçois Wylan Cyprien (25 ans) aurait un bon de sortie pour le mercato estival.

Le milieu de terrain qui évolue à l’OGC Nice pourrait quitter la Ligue 1 en cas d’offre qui réussirait à convaincre la direction des Aiglons. Le Français serait en haut de la liste pour remplacer le coéquipier et compatriote de l’ancien marseillais Lucas Ocampos. Monchi ne serait pas encore passé à l’action dans ce dossier mais apprécierait vraiment le joueur… Mauvaise nouvelle pour Lopez !