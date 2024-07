Mercato concurrents OM: Monaco va signer une pépite de Ligue 1 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’international sénégalais Lamine Camara passe actuellement sa visite médicale avec l’AS Monaco selon Fabrizio Romano. Le jeune milieu de 20 ans devrait donc quitter le FC Metz afin de rejoindre le club de la principauté.

L’AS Monaco vit un mercato estival animé, entre les arrivées et les potentiels départs le club entrainé par Adi Hütter doit se préparer au mieux afin de disputer les phases de poules de la Ligue des champions. Après le départ de Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana pourrait aussi quitter Monaco courtisé par de nombreux clubs.

L’attaquant suisse, Breel Embolo serait aussi courtisé par le Bayern de Munich. Avec toutes ces rumeurs l’ASM s’active sur le mercato afin d’anticiper les départs de dernière minute. Après avoir raté le coche avec Georges Mikautadze, qui s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais à la dernière minute alors que tout semblait régler avec Monaco, le club du rocher ne compte pas s’arrêter après cet échec.

🔴⚪️🩺 Understand Lamine Camara’s currently undergoing medical tests as new AS Monaco player.

Deal done with Metz for €13m fee plus €2m add-ons, now set to sign contract as new talent for Monaco. pic.twitter.com/u8Cuz3kYU6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024